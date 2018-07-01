МОЗ сообщило, какие услуги предоставляет бесплатно семейный врач и педиатр

В июле начинается важный этап трансформации системы здравоохранения. Первые коммунальные и частные медучреждения, которые подписали договора с Национальной службой здоровья, начнут получать финансирование по принципу "деньги следуют за пациентом". Об этом сообщается на сайте МОЗ.

В то же время начинает действовать новый список услуг первичной медицинской помощи - обязательный для выполнения всеми учреждениями первичной медицинской помощи, независимо от модели финансирования.

Рассказываем, что отныне гарантировано оплачено из ваших налогов на уровне первичной медицинской помощи.

Диагностика и лечение

Семейные врачи, терапевты и педиатры будут наблюдать за вашим состоянием здоровья или состоянию здоровья вашего ребенка, ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления.

При необходимости ваш врач даст направление к специалисту вторичной или третичной помощи - лора, эндокринолога, хирурга и т.д. - будет консультироваться с ним относительно вашего лечения.

Так же терапевты, педиатры и семейные врачи будут вести пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями.

Напоминаем, что семейный врач может вести пациентов любого возраста, педиатр - детей от рождения и до 18 лет, а терапевт - от 18 лет и старше.

На уровне первичной медицинской помощи в пакет услуг входят такие анализы и исследования:

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой



Общий анализ мочи



Глюкоза крови



Общий холестерин



Измерение артериального давления



Электрокардиограмма



Измерения веса, роста, окружности талии



Быстрый тест на беременность



Быстрый тест на тропонин



Быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты

Другие исследования и анализы выполняются по направлению вашего врача в учреждениях специализированной помощи.

Наблюдение беременности и дети до 3-х лет

Семейный врач или терапевт по желанию беременной может вести неосложненной беременности. Врач может взять беременную на учет до 12 недель.

Когда есть необходимость или требует протокол он направит беременную к акушеру-гинекологу. Также врач первички расскажет, как действовать беременной и взрослым членам семьи, проживающих с ней, при приближении родов. В нужное время направит в роддом.

После рождения ребенка педиатр или семейный врач должен проводить плановые обязательные осмотры, даже если ребенок здоров: 10 осмотров врача и 6 обзоров медсестры в первый год, 2 обзоры во второй и 1 обзор в третий.

Вакцинация

Ваш врач должен следить за вакцинацией вашего ребенка и вас по календарю прививок. Государство закупает вакцины против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита.

Обязательные профилактические осмотры

Новый Порядок оказания первичной медицинской помощи предусматривает профилактические осмотры и анализы для групп риска семи заболеваний.

ЕЖЕГОДНО

Сахарный диабет: 45 лет и старше, все - при факторах риска

ВИЧ: 14 лет и старше

Туберкулез: все - при факторах риска

РАЗ В ДВА ГОДА

Рак молочной железы: 50-69 лет, 40 - при факторах риска

РАЗ в 1-2 года, в зависимости от факторов риска

Гипертоническая болезнь и другие сердечно-сосудистые заболевания - женщины 50 лет и старше, мужчины 40 лет и старше

Колоректальный рак: женщины и мужчины старше 50 лет

Рак предстательной железы: с 40 лет в зависимости от степени риска

О факторах риска вам расскажет ваш врач, обязательно спросите его об этом.

Важной будет роль вашего врача и в предотвращении болезней. Ваш врач вовремя выявит риски для здоровья. Он проконсультирует, как постепенно освободиться от вредных привычек, где найти дополнительную помощь и перейти к здоровому образу жизни.

Рецепты на лекарства

Рецепты на лекарства, в частности по программе "Доступные лекарства", также выписывать ваш врач.

Визиты на дом и скорая помощь

Врач самостоятельно определять необходимость визита к пациенту домой, в зависимости от медицинских показаний.

Врач может дать советы по облегчению состояния по телефону, а позже, во время приема в учреждении направить на анализы и исследования, уточнить диагноз и назначить необходимое лечение.

Ваш врач также может вызвать экстренную помощь к больному, если будет такая необходимость.

Неотложная помощь при острых состояниях и внезапном ухудшении состояния здоровья предоставляться в медицинском учреждении.

Паллиативная помощь и медицинские справки

В компетенции врача первички также отдельные услуги паллиативной помощи - наблюдение и оценка состояния тяжелобольного пациента, выписывание рецептов для лечения болевого синдрома.

Ваш врач также выдаст нужную справку, листок нетрудоспособности, направление для прохождения медико-социальной экспертизы и тому подобное.