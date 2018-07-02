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Динзе: Сенцова пока принудительно не кормят

Олег Сенцов
00:55 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: У Сенцова обострились проблемы с сердцем и почками, по свидетельству врачей колонии, кризисная ситуация со здоровьем Сенцова может наступить в ближайшее время.

Адвокат Дмитрий Динзе заявил, что незаконно заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает с середины мая, пока принудительно не кормят.

Об этом он сказал в эфире воскресной программы "Завтра" - совместного проекта Радио Свобода и телеканала "112 Украина".

"Кормление оговорил Олег с начальником медицинской части только после того, как у Олега наступит второй кризис", - сказал Динзе. Первый кризис у украинского режиссера произошел на 26-й день его голодовки, напомнил адвокат Сенцова.

Еда для принудительного голодания, по его словам, является белково-витаминной смесью. Она похожа на детское питание светлого цвета. Дают ее лицам, которые голодали определенное время и не могут принимать обычную пищу, чтобы они выходили из голодовки.

Как сообщал Динзе после посещения своего подзащитного 21 июня, Сенцов находится в отдельной палате в медчасти колонии, врачи которой делают все возможное для сохранения жизни заключенного.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года.

Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцова содержат в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

К украинцу в колонию не пускают уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

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Новости Украины, дмитрий динзе, Лабытнанги, Олег Сенцов, Принудительное питание.
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