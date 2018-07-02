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"Пути дружбы": Порошенко вручил государственную награду Джону Малковичу

Петр Порошенко
01:47 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Президент вручил государственные награды актеру Джону Малковичу и дирижеру Рикардо Мутти.

Петр Порошенко на концерте "Пути дружбы. Равенна – Киев " отметил государственными наградами Украины актера Джона Малковича, профессора Николо Франко Балонни, дирижера Рикардо Мутти и президента Равенского фестиваля Кристину Мутти.

Об этом Глава государства написал в своем Twitter.

"Вручил государственные награды Украины дирижеру Рикардо Мутти, актеру Джону Малковичу, профессору Николо Франко Баллонные и президенту Равеннского фестиваля Кристине Мутти. Благодарю за поддержку и солидарность с Украиной!", – отметил Президент.

Порошенко также отметил, что музыкальный проект "Пути дружбы. Равенна – Киев" это музыкальный праздник, который объединяет Украину и Европу и возвращает Украину в семью европейских народов.

 

"Особенно важно, что этот концерт проходит во времена, когда Украина дает отпор военной агрессии РФ. И мы имеем поддержку всей Европы и всего мира, чтобы наконец на нашей земле воцарился мир", – написал Президент.

 

Напомним: итальянские и украинские музыканты в воскресенье 1 июля сыграли концерт на Софийской площади в Киеве в рамках международного проекта «Пути дружбы. Равенна – Киев». В концерте приняли участие более 300 мастеро классической музыки, оперного и хорового пения.

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Новости Украины, Джон Малкович, Кристина Мутти, Николо Франко Балонни, Петр Порошенко, Пути дружбы Равенна – Киев, Рикардо Мутти.
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