ГСЧС: за неделю в Украине погибло в огне 11 и на воде 43 человека

В Украине на прошлой неделе с 25 июня по 1 июля подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) ликвидировали 1 тыс. 342 пожара, при которых погибло 11 человек и были спасены 20 человек.

"С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 804 чрезвычайных события, на которые обеспечено реагирование подразделений ГСЧС выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасено 44 человека", - сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в понедельник. Так, по информации спасателей, было ликвидировано 1 тыс. 342 пожара, спасено при пожарах 20 человек и не допущено уничтожение огнем 359 зданий и 27 единиц техники.

"На пожарах погибло 11 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн 124 тыс. грн", - сказано в сообщении. Также в течение недели пиротехнические подразделения ГСЧС осуществили 154 выезда, в ходе которых обнаружили, изъяли и уничтожили 605 взрывоопасных предметов времен прошлых войн. В течение недели на водных объектах погибли 43 человека.