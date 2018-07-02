Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 02.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко заявил, что весь мир требует освобождения украинца Сенцова
Порошенко заявил, что весь мир требует освобождения украинца Сенцова
Новости: Нардеп Лапин выразил сомнения, что политзаключенный Сенцов живой
Нардеп Лапин выразил сомнения, что политзаключенный Сенцов живой
Новости: Бокс: расписание боев на июль 2018
Бокс: расписание боев на июль 2018
Новости: Ушел из жизни талантливый украинский кинорежиссер Илья Калюкин
Ушел из жизни талантливый украинский кинорежиссер Илья Калюкин
X

ГСЧС: за неделю в Украине погибло в огне 11 и на воде 43 человека

ГСЧС
11:18 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: По сводке ГСЧС с 25 июня по 1 июля в Украине на пожарах погибло 11 человек, убытки составили более 4 млн грн, утонуло 43 человека.

В Украине на прошлой неделе с 25 июня по 1 июля подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) ликвидировали 1 тыс. 342 пожара, при которых погибло 11 человек и были спасены 20 человек.

"С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 804 чрезвычайных события, на которые обеспечено реагирование подразделений ГСЧС выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасено 44 человека", - сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в понедельник. Так, по информации спасателей, было ликвидировано 1 тыс. 342 пожара, спасено при пожарах 20 человек и не допущено уничтожение огнем 359 зданий и 27 единиц техники.

"На пожарах погибло 11 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн 124 тыс. грн", - сказано в сообщении. Также в течение недели пиротехнические подразделения ГСЧС осуществили 154 выезда, в ходе которых обнаружили, изъяли и уничтожили 605 взрывоопасных предметов времен прошлых войн. В течение недели на водных объектах погибли 43 человека.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Гибель, ГСЧС, Пожар, Украина, Утонувшие.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Какие услуги предоставляет бесплатно семейный врач За время военного конфликта на Донбассе погиб 51 моряк День ВМС Украины: лидеры Украины поздравили моряков

Последние новости

Бразилия - Мексика: где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2018 В Золочеве уничтожили памятник Пушкину Бернард получил дорогостоящее предложение
Сегодня читают
01 Болтон и Путин не сошлись по поводу Украины
02 Врачи рассказали, какие симптомы указывают на интоксикацию печени
03 Хорошая колбаса, надо брать: в Киеве кот ест колбасу прямо с прилавка
04 Фотография украинской певицы порадовала поклонников артистки
05 На Киевском вокзале задержали вора
Новости сегодня
12:10 Мода 2018: желтый назван одним из самых модных цветов сезона (Фото)
12:05 В Украине стартовала регистрация электронных кабинетов абитуриентов
11:49 Госстат: Жилфонд Украины в 2017 году увеличился на 0,7%
11:48 Супермаркеты обяжут строить туалеты для посетителей
11:39 Бельгия - Япония: где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2018
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На выборах в Мексике лидирует Лопес Обрадор
На выборах в Мексике лидирует Лопес Обрадор
Новости: В Энергодаре пенсионеров лишили бесплатного проезда
В Энергодаре пенсионеров лишили бесплатного проезда
Новости: Зеехофер хочет договориться с Меркель
Зеехофер хочет договориться с Меркель
Новости: Жена Энрике Иглесиаса выложила новые снимки малышей
Жена Энрике Иглесиаса выложила новые снимки малышей
Добавить комментарий
0