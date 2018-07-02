Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 02.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко заявил, что весь мир требует освобождения украинца Сенцова
Порошенко заявил, что весь мир требует освобождения украинца Сенцова
Новости: Нардеп Лапин выразил сомнения, что политзаключенный Сенцов живой
Нардеп Лапин выразил сомнения, что политзаключенный Сенцов живой
Новости: Бокс: расписание боев на июль 2018
Бокс: расписание боев на июль 2018
Новости: Ушел из жизни талантливый украинский кинорежиссер Илья Калюкин
Ушел из жизни талантливый украинский кинорежиссер Илья Калюкин
X

В Украине стартовала регистрация электронных кабинетов абитуриентов

МОН
12:05 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Министерство образования напомнило, что регистрация электронных кабинетов абитуриентов будет происходить со 2 по 25 июля, а с 12 - подача электронных заявлений.

В Украине со 2 по 25 июля проходит регистрация электронных кабинетов абитуриентов, с 12 июля стартует подача электронных заявлений на поступление в вузы, сообщает Министерство образования и науки.

"Сегодня, 2 июля 2018 года, началась регистрация электронных кабинетов поступающих – она будет открыта до 18:00 25 июля. С 12 июля из кабинета можно будет подавать заявления на поступление в вузы. Их прием продлится до 18:00 26 июля", - сообщает пресс-служба Минобразования в понедельник.

Отмечается, что в этом году заявления в электронной форме должны подавать поступающие на бакалавра, магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления, а также младшего специалиста на базе 11 классов.

Абитуриенты с оккупированных территорий получат общежития на время поступления

Для регистрации нужно зайти на страницу https://ez.osvitavsim.org.ua/ и указать следующую информацию: адрес электронной почты, пароль, данные сертификата внешнего независимого оценивания (ВНО) и данные аттестата о полном общем среднем образовании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Абитуриенты, ВУЗы, МОН, Подача электронных заявлений, Регистрация, Электронные кабинеты.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Какие услуги предоставляет бесплатно семейный врач За время военного конфликта на Донбассе погиб 51 моряк День ВМС Украины: лидеры Украины поздравили моряков

Последние новости

Бразилия - Мексика: где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2018 В Золочеве уничтожили памятник Пушкину Бернард получил дорогостоящее предложение
Сегодня читают
01 Болтон и Путин не сошлись по поводу Украины
02 Врачи рассказали, какие симптомы указывают на интоксикацию печени
03 Хорошая колбаса, надо брать: в Киеве кот ест колбасу прямо с прилавка
04 Фотография украинской певицы порадовала поклонников артистки
05 На Киевском вокзале задержали вора
Новости сегодня
12:10 Мода 2018: желтый назван одним из самых модных цветов сезона (Фото)
11:49 Госстат: Жилфонд Украины в 2017 году увеличился на 0,7%
11:48 Супермаркеты обяжут строить туалеты для посетителей
11:39 Бельгия - Япония: где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2018
11:35 Сотрудники СБУ в Киеве предотвратили провокацию РФ против крымских татар
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На выборах в Мексике лидирует Лопес Обрадор
На выборах в Мексике лидирует Лопес Обрадор
Новости: В Энергодаре пенсионеров лишили бесплатного проезда
В Энергодаре пенсионеров лишили бесплатного проезда
Новости: Зеехофер хочет договориться с Меркель
Зеехофер хочет договориться с Меркель
Новости: Жена Энрике Иглесиаса выложила новые снимки малышей
Жена Энрике Иглесиаса выложила новые снимки малышей
Добавить комментарий
0