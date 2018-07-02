В НСЗУ появится "горячая линия"

С сентября в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) заработает "горячая линия", позвонив по телефону на которую украинцы смогут сообщить о некачественной медпомощи на первичном звене или о требовании денег за бесплатные услуги. Об этом на брифинге, посвященном медицинской реформе на первичном звене, сказал председатель НСЗУ Олег Петренко.

"Мы работаем над вопросом обратной связи, которая заключалась бы в основах оценки (качества услуги - ред.). Эта обратная связь будет реализовываться постепенно. Первая часть - с сентября в виде "горячей линии" НСЗУ, где каждый потребитель услуг сможет оставить информацию о том, что его обслужили неподобающим образом, или он не получил услугу, или у него требовали деньги. Сейчас разрабатывается специальный механизм, и НСЗУ будет это проверять", - сказал О. Петренко. Он отметил, что некачественная медицинская помощь или отказ в ней могут привести к расторжению договора Нацслужбы здоровья с медицинским учреждением. Также он проинформировал, что НСЗУ вместе с МЗ будет изменять систему оценки качества предоставления медицинской помощи, в этом процессе будут участвовать в частности и профессиональные ассоциации.

Однако, при большом количестве жалоб относительно одного медучреждения у НСЗУ будет повод для проверки как документации медицинского учреждения, так и инициирования работы медико-экспертной комиссии МЗ, если выявленные нарушения касаются именно медицинской помощи. О. Петренко отметил, что на сайте Национальной службы здоровья будет публиковаться история обращений граждан и соответствующая реакция на них Национальной службы здоровья.