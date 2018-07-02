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Омбудсмен: Сенцова кормят неизвестной смесью

Олег Сенцов
16:11 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Украинский омбудсмен Людмила Денисова 15 июня прибыла в Россию, но ей не разрешили встретиться ни с одним из украинских политзаключенных.

Украинского политзаключенного Кремля Олега Сенцова, который в мае объявил бессрочную голодовку в российской тюрьме, с 8 июня кормят смесью с неизвестным составом.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на встрече в парламенте с послами стран ЕС по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

"В отношении Олега Сенцова, я бы хотела отметить, что сейчас имеется очень противоречивая информация о состоянии его здоровья. И поэтому я хотела бы воочию увидеть... У меня есть такое подозрение, не только подозрение, а факт, и я хочу, чтобы вы все увидели это письмо, в котором господин Федотов (руководитель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека) четко пишет, что с 8 июня Олега Сенцова кормят какой-то смесью - мы не знаем ее состава", - сказала Денисова, обращаясь к европейским послам.

Она обратила внимание представителей стран ЕС на то, что от украинской стороны "скрывают информацию о наших гражданах и о том, что сейчас происходит с Олегом Сенцовым".

Как сообщалось, российские спецслужбы задержали Сенцова в аннексированном Крыму в мае 2014 года. 25 августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд РФ признал его виновным в организации террористической группировки и приговорил к 20 годам заключения в колонии строгого режима.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России. 22 июня адвокат Сенцова сообщал, что у его подзащитного проблемы с почками и сердцем, он находится в медицинской части.

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, в том числе журналиста Укринформа Романа Сущенко, незаконно приговоренного к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.

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Новости Украины, Голодовка, Людмила Денисова, Олег Сенцов, Политзаключенные, Россия.
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