Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 02.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина за год экспортировала рекордное количество зерна
Украина за год экспортировала рекордное количество зерна
Новости: Гривну назвали сильнейшей валютой на постсоветском пространстве
Гривну назвали сильнейшей валютой на постсоветском пространстве
Новости: Бразилия 2:0 Мексика: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Бразилия 2:0 Мексика: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости: Тото Кутуньо был срочно госпитализирован
Тото Кутуньо был срочно госпитализирован
X

Российского журналиста не пустили в Украину

ГПСУ
18:20 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Корреспондента российского телеканала "Дождь" Алексея Коростелева не пустили в Украину.

Государственная пограничная служба Украины отказала корреспонденту российского телеканала "Дождь" Алексею Коростелеву во въезде в страну, мотивировав это недостаточным количеством у него денежных средств и неподтвержденной целью пребывания в Украине.

"Принято решение об отказе в пересечении государственной границы на въезд в Украину… гражданину РФ Алексею Коростелеву", - говорится в решении об отказе в пересечении госграницы, принятом в отделе пограничной службы "Борисполь" (фотокопию документа обнародовал на своей странице в Фейсбуке сам корреспондент).

Основанием такого отказа названо следующее: "Не может подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины; нет достаточного финансового обеспечения".

А.Коростелев так отреагировал на данное решение: "…депортируют из Киева из-за того, что я нищий. Чтобы въехать на территорию Украины теперь, как оказалось, надо иметь при себе не менее 50 баксов на день (еду на неделю…). Как они узнали, что у меня нет этих денег на карте - не знаю".

"Вторая причина, указанная в решении о депортации, - отсутствие приглашения. Враньё. Ехал на стажировку - все было при себе, включая обратный билет и бронь в отеле. Это при том, что я бывал в Киеве дважды и проходил контроль на границе без обратного билета, брони, приглашений", - написал он на странице в Фейсбуке.

По словам корреспондента, его 4 часа держали на паспортном контроле, потом отвели в транзитную зону, где он должен ждать обратный рейс до Кишинева (откуда он и прибыл в Украину), который оплатила украинская сторона.

На сайте "Дождя" указано, что А.Коростелев ехал на тренинг по журналистским расследованиям, который организует консорциум OPEN Media Hub (совместный проект Евросоюза и Thomson Foundation).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Алексей Коростелев, ГПСУ, Телеканал Дождь.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Из Туниса вылетел первый самолет с украинскими туристами Прогноз погоды на 3 июля: в Украине будет прохладно Страна фестивалей: МИП запустит ролики в Facebook и YouTube об Украине

Последние новости

14-й сезон "Сверхъестественного" станет самым коротким за всю историю сериала Омелян проведет собрание с туроператорами и авиакомпаниями Стаховский не без проблем вышел во второй раунд Уимблдона
Сегодня читают
01 Болтон и Путин не сошлись по поводу Украины
02 Хорошая колбаса, надо брать: в Киеве кот ест колбасу прямо с прилавка
03 Врачи рассказали, какие симптомы указывают на интоксикацию печени
04 Азарову отказано в украинской пенсии
05 "Сельский футбол": испанские СМИ - о матче Испания - Россия
Новости сегодня
18:42 Apple выпустит iPhone с двумя SIM-картами уже в этом году
18:41 Девушка превратила крошечную съемную комнату в уютное гнездышко (Фото)
18:38 Тренер Гассиева рассказал, как Мурат победит Усика
18:28 По факту убийства Ржевского открыто уголовное дело
18:26 Четвертая ракетка мира проиграла в первом раунде Уимблдона
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине началась дополнительная сессия ВНО
В Украине началась дополнительная сессия ВНО
Новости: Евросоюз начал вводить санкции против Польши
Евросоюз начал вводить санкции против Польши
Новости: Крымский "прокурор" попросил для Балуха еще четыре года колонии
"Прокурор" попросил для Балуха еще четыре года колонии
Новости: В Португалии главным героям мультфильма "Викрадена принцеса" сменят имена
В Португалии главным героям мультфильма "Викрадена принцеса" сменят имена
Добавить комментарий
0