Циклон ушел с Украины: Синоптик рассказала, когда потеплеет

Во вторник, 3 июля, холодная и дождевая погода ещё задержится в северных и западных областях Украины, в среду потеплеет до 23-24 градусов, а дальше температура поднимется выше +25.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Циклон отошел активной фазой с Украины, прояснилось и утихло. Но сегодня он... снова делает небо осенним, воздух холодным, а дожди - периодическими. Завтра также он ещё поворчит и повздыхает - на севере, западе и в большинстве центральных областей местами небольшой дождь. Юг, восток, Днепропетровщина и Полтавщина - в преимущественно сухой погоде", - сообщила синоптик.

По ее данным, холод во вторник ещё задержится в северных, западных областях, на Винниччине и Кировоградщине +17+22 градуса.

На юге, востоке плюс Днипро с районами, Полтавщина и Кропивницкий с районами - +23+28 градусов.

На севере завтра ещё подует порывистый колючий ветер, отметила Диденко.

По её данным, в Киеве 3 июля местами небольшой дождь, порывистый западный ветер, в течение дня +18+19 градусов.

"Уже в среду потеплеет до +23+24 градусов, а далее - выше +25 градусов", - подчеркнула синоптик.