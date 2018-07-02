Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 02.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина за год экспортировала рекордное количество зерна
Украина за год экспортировала рекордное количество зерна
Новости: Циклон ушел с Украины: Синоптик рассказала, когда потеплеет
Циклон ушел с Украины: Синоптик рассказала, когда потеплеет
Новости: Сборная Бразилии уверенно выходит в 1/4 ЧМ-2018, обыграв Мексику
Сборная Бразилии уверенно выходит в 1/4 ЧМ-2018, обыграв Мексику
Новости: Тото Кутуньо был срочно госпитализирован
Тото Кутуньо был срочно госпитализирован
X

Циклон ушел с Украины: Синоптик рассказала, когда потеплеет

Синоптик сказала, когда в Украине потеплеет
18:53 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Украины: Уже в среду, 4 июля, в большинство регионов Украины придет существенное потепление.

Во вторник, 3 июля, холодная и дождевая погода ещё задержится в северных и западных областях Украины, в среду потеплеет до 23-24 градусов, а дальше температура поднимется выше +25.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Циклон отошел активной фазой с Украины, прояснилось и утихло. Но сегодня он... снова делает небо осенним, воздух холодным, а дожди - периодическими. Завтра также он ещё поворчит и повздыхает - на севере, западе и в большинстве центральных областей местами небольшой дождь. Юг, восток, Днепропетровщина и Полтавщина - в преимущественно сухой погоде", - сообщила синоптик.

По ее данным, холод во вторник ещё задержится в северных, западных областях, на Винниччине и Кировоградщине +17+22 градуса.

На юге, востоке плюс Днипро с районами, Полтавщина и Кропивницкий с районами - +23+28 градусов.

Прогноз погоды на 3 июля: в Украине будет прохладно

На севере завтра ещё подует порывистый колючий ветер, отметила Диденко.

По её данным, в Киеве 3 июля местами небольшой дождь, порывистый западный ветер, в течение дня +18+19 градусов.

"Уже в среду потеплеет до +23+24 градусов, а далее - выше +25 градусов", - подчеркнула синоптик.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Жара, Лето, Погода, Потепление, Синоптики.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

В НСЗУ появится "горячая линия" В Украине заработает "горячая линия" для жалоб на медуслуги Из Туниса вылетел первый самолет с украинскими туристами

Последние новости

В Китае из-за дождей возник транспортный колапс Украина может принять чемпионат Европы по баскетболу Специалисты назвали полезные для здоровья свойства смузи
Сегодня читают
01 Болтон и Путин не сошлись по поводу Украины
02 Хорошая колбаса, надо брать: в Киеве кот ест колбасу прямо с прилавка
03 Врачи рассказали, какие симптомы указывают на интоксикацию печени
04 "Сельский футбол": испанские СМИ - о матче Испания - Россия
05 Джошуа: Люди хотят боя с Уайлдером или Кличко, а не с Поветкиным
Новости сегодня
20:21 Метро в Киеве 4 июля будет работать дольше
20:16 В Измаиле создадут отряд морской охраны
20:11 Джим Керри получит роль главного злодея в фильме "Еж Соник"
20:10 Кадры из повседневной жизни граждан Индии (Фото)
20:08 Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине началась дополнительная сессия ВНО
В Украине началась дополнительная сессия ВНО
Новости: Евросоюз начал вводить санкции против Польши
Евросоюз начал вводить санкции против Польши
Новости: Украинцы не могут вылететь из еще одного курорта
Украинцы не могут вылететь из еще одного курорта
Новости: В Португалии главным героям мультфильма "Викрадена принцеса" сменят имена
В Португалии главным героям мультфильма "Викрадена принцеса" сменят имена
Добавить комментарий
0