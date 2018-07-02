Адвокат рассказала о состоянии политзаключенного Балуха

Состояние украинского политзаключенного Владимира Балуха, которому в анексованому Крыму хотят увеличить срок заключения еще на 4 года, улучшилось.

Об этом сообщила его адвокат Ольга Динзе в комментарии телеканалу "112 Украина".

"На сегодняшний день ему намного лучше благодаря лицам, которые удерживаются с ним в одной камере. Там сидит мужчина - остеопат, который вправил Балуху позвонки, учит его правильно делать упражнения. У Балуха появилась двигательная активность, он стал чувствовать себя лучше, несмотря на продолжение голодовки", - рассказала Динзе.

По ее словам, Балух не хочет, чтобы сейчас его посещал врач из следственного изолятора. "Он требует врачей организации Красный Крест", - сказала защитник.

Она также рассказала, что никаких смесей Балуху не дают, он три недели назад перешел на облегченный режим голодовки: употребляет черные сухари и пьет кисель.

Как известно, в оккупированном Крыму украинца Владимира Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения по обвинению в якобы незаконном хранении боеприпасов. Правозащитники считают, что его репрессировали за проукраинскую позицию, в частности за флаг Украины, который висел в его дворе. Позже суд сократил приговор на 2 месяца, исключив из обвинения пункт о приобретении боеприпасов.

Балух, протестуя против приговора, объявил бессрочную голодовку - по состоянию на 2 июля она продолжается 106-й день.

7 июня сообщалось, что из-за длительной голодовки Балух потерял 30 кг. Адвокат сообщал об ухудшении его состояния здоровья. По его словам, у политзаключенного сильные боли в области груди и подлопаточных мышц. Однако российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявляла, что угрозы жизни активиста нет.