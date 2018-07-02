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В Тунисе остаются еще 850 украинцев

Аэропорт
22:49 Сегодня Телеграф
Фото: Twitter

Новости Украины: Согласно расписанию рейсов запланированных с аэропорта Монастир, 2 июля в Украину запланировано два рейса во Львов - в 22.55 и в 23.25 часов.

С тунисского аэропорта Монастир, где застряли украинские туристы, в понедельник запланировано еще два рейса во Львов.

Об этом Украинской правде сообщил представитель авиаперевозчика Bravo Airways.

По словам представителя Bravo Airways, на первый самолет, который 2 июля вылетел в украинскую столицу, забрал 172 пассажира.

"В Тунисе все еще остаются 850 туристов", - сказал представитель авиакомпании.

Однако в Bravo Airways заявили, что это расписание может меняться и время вылета может сместиться.

Еще два рейса в Киев запланировано на 3 июля - в 7.40 и в 8.45 часов.

В Bravo Airways сказали, что не получили средств от туроператора Оasis, который должен оплатить перевозку туристов из Туниса.

Согласно сообщению компании, туроператор задолжал 25 млн грн.

В то же время в Oasis, по просьбе УП прокомментировать ситуацию с туристами, которые сотрудничали с туроператором и застряли за рубежом, ответили, что нужно было звонить в рабочее время.

В посольстве Украины в Тунисе сообщили, что в Oasis их заверили, что туристам, которые продолжили проживания в гостиницах за свой счет, в случае обращения в компанию и предъявления соответствующих счетов из гостиниц будут компенсированы расходы.

"Туристическая компания также готова рассмотреть все другие претензии украинских туристов по качеству предоставляемых /не предоставляемых услуг в соответствии с заключенными соглашениями", - сообщили в посольстве.

Отметим, что в Bravo Airways сообщили, что перелет туристов из Туниса в Украину будет осуществляться за счет авиаперевозчика.

29 июня стало известно, что сотни украинских туристов несколько суток находятся в аэропорту Монастир и не могут вылететь из Туниса домой: по их утверждению, авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возврату граждан в Украину.

Компания-туроператор Oasis Travel ответственность за сложившуюся ситуацию с рейсами авиакомпании "Bravo Airways" возложила на авиаперевозчика.

Для того, чтобы вывести украинских туристов, которые застряли в Тунисе, авиаперевозчик обещал осуществить 5 рейсов: 3 в Киев и 2 во Львов. Один из самолетов уже отправился в Киев.

Министр иностранных дел Павел Климкин призывает привлечь к ответственности компании, которые в этом виноваты.

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Новости Украины, Bravo Airways, Отмена рейсов, Рейсы во Львов, Тунис, Украинцы.
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