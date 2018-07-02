Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 02.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Ремонт дорог "на бумаге": арестованы руководители облавтодора Днепропетровской области
Ремонт дорог "на бумаге": арестованы руководители облавтодора Днепропетровской области
Новости: В России допустили возможность обмена Сенцова
В России допустили возможность обмена Сенцова
Новости: Бельгия добыла волевую победу над Японией и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018
Бельгия добыла волевую победу над Японией и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018
Новости: Ученые нашли две экзопланеты с климатом таким же, как у Земли
Ученые нашли две экзопланеты с климатом таким же, как у Земли
X

Дебаты по делу Кернеса не состоялись

Геннадий Кернес
23:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Суд перенес дебаты по делу Геннадия Кернеса на вторник, 3 июля.

Дебаты по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, которые должны были пройти в Киевском райсуде Полтавы в понедельник, не состоялись.

"В суд также не явились ни прокуроры, ни потерпевшие, ни их адвокаты. Обвинение обратилось в суд с просьбой отложить проведение дебатов на 2 недели, но судья Антонов решил перенести их на завтра (вторник, 3 июля – Ред.)", - сообщил корреспонденту агентства Интерфакс-Украина директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

Он также сообщил, что Г.Кернес в понедельник в суд не приехал из-за самочувствия.

25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2, 3 ст.27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2, 3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и о завершении досудебного расследования.

26 марта 2015 г. Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Г.Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 г. ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Геннадий Кернес, Полтавская область, Суд, Харьков.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Омбудсмен: Сенцова кормят неизвестной смесью В правительстве рассказали, как изменится система субсидий в Украине В НСЗУ появится "горячая линия"

Последние новости

Актриса Тесса Томпсон призналась какой пол ее больше влечет Нафтогаз vs Газпром: стало известно, когда суд определится по "долговому спору" Смех да и только: забавная подборка cтроительных и ремонтных фейлов
Сегодня читают
01 Ремонт дорог "на бумаге": арестованы руководители облавтодора Днепропетровской области
02 Болтон и Путин не сошлись по поводу Украины
03 "Сельский футбол": испанские СМИ - о матче Испания - Россия
04 Врачи рассказали, какие симптомы указывают на интоксикацию печени
05 Хорошая колбаса, надо брать: в Киеве кот ест колбасу прямо с прилавка
Новости сегодня
23:40 Льюис рассказал, как следует поделить гонорар Джошуа и Уайлдера
23:40 Индия в XIX веке: уникальные снимки, сделанные британским фотографом (Фото)
23:38 Вандалы не виноваты: В Злочеве бюст Пушкина упал с постамента из-за непогоды
22:49 Microsoft выпустит новый смартфон с двумя экранами
22:49 В Тунисе остаются еще 850 украинцев
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Искали 9 дней: в Таиланде пропавших детей нашли живыми в пещере
В Таиланде пропавших детей нашли живыми в пещере
Новости: Циклон ушел с Украины: Синоптик рассказала, когда потеплеет
Циклон ушел с Украины: Синоптик рассказала, когда потеплеет
Новости: Украинцы не могут вылететь из еще одного курорта
Украинцы не могут вылететь из еще одного курорта
Новости: В Британии провели репетицию похорон Елизаветы II
В Британии провели репетицию похорон Елизаветы II
Добавить комментарий
0