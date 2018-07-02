Дебаты по делу Кернеса не состоялись

Дебаты по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, которые должны были пройти в Киевском райсуде Полтавы в понедельник, не состоялись.

"В суд также не явились ни прокуроры, ни потерпевшие, ни их адвокаты. Обвинение обратилось в суд с просьбой отложить проведение дебатов на 2 недели, но судья Антонов решил перенести их на завтра (вторник, 3 июля – Ред.)", - сообщил корреспонденту агентства Интерфакс-Украина директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

Он также сообщил, что Г.Кернес в понедельник в суд не приехал из-за самочувствия.

25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2, 3 ст.27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2, 3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и о завершении досудебного расследования.

26 марта 2015 г. Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Г.Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 г. ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.