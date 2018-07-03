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Геращенко: Украина готова рассмотреть предложение по обмену Вышинского

Ирина Геращенко
05:08 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Если РФ хочет включить Вышинского в списки на обмен, украинская стороны готова рассмотреть соответствующие предложения.

Фамилия главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского отсутствует в списке лиц, которых Украина готова отдать взамен на освобождение удерживаемых там украинцев, поскольку о его выдаче не просила российская сторона, отметила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Фамилия Вышинского никогда не звучала ни в Минске, ни в каких-либо других форматах – нигде. Если Российская Федерация мечтает получить себе своего пропагандиста с тремя орденами за взятие Крыма, она должна сделать соответствующее предложение украинской стороне. И мы с радостью его рассмотрим", - сказала она в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник вечером

"В этот список 23 мы включили тех граждан, которых так называемые ОРДО и ОРЛО постоянно включают в свои списки с требованием передать их боевикам. Но это граждане России. Мы же не можем передавать их боевикам, это не соответствует нашим международным обязательствам", - сказала И.Геращенко.

Как сообщалось, 2 июля И.Геращенко озвучила имена и фамилии 23 осужденных или арестованных в Украине граждан Российской Федерации, которых Киев готов передать Москве для освобождения украинских политзаключенных в России и на оккупированном Донбассе.

1 июня главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский в ходе заседания Апелляционного суда Херсонской области по обжалованию избрания ему меры пресечения заявил о выходе из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за помощью в освобождении.

Ст.111 Уголовного кодекса Украины (госизмена), которая вменяется К.Вышинскому, альтернативы содержанию под стражей как меры пресечения не предусматривает. Но адвокат заявил, что защита будет обжаловать избранную меру пресечения.

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Новости Украины, Ирина Геращенко, Кирилл Вышинский, Обмен, Россия.
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