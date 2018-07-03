ВСУ подписанным указом отказались от традиций современной российской армии

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко подписал приказ, регламентирующий выполнение командирами всех уровней управления выполнения закона об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине.

Об этом он написал в Фейсбуке, опубликовав копию документа.

"О присвоении так называемых почетных наименований частям российской армии. Украинское войско имеет собственные военно-исторические традиции и действия России никоим образом на нас не влияют. Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию - воровать чужую историю и славу. Это маркировка территории и озвучивание претензий на земли других народов, к которым Россия не имеет никакого отношения", - написал Муженко.

Он подчеркнул, что "это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме. Он также направлен на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины".

"Традиции современной российской армии – это странная смесь российско-имперских и советских мифов. Для Вооруженных Сил Украины осознанием этого стал 2014-й, когда каждый из нас сделал свой выбор", - подытожил начальник Генштаба.