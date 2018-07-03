Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 03.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Украины прибыл с визитом в Сербию
Президент Украины прибыл с визитом в Сербию
Новости: Миграционный кризис: коалиция Германии пришла к соглашению
Миграционный кризис: коалиция Германии пришла к соглашению
Новости: Украинец Михайлюк дебютировал за "Лейкерс"
Украинец Михайлюк дебютировал за "Лейкерс"
Новости: "Океан Эльзы" выступит на День Независимости Украины после годового перерыва
"Океан Эльзы" впервые выступит после годового перерыва
X

ВСУ подписанным указом отказались от традиций современной российской армии

ВСУ
09:38 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Виктор Муженко подписал приказ о декоммунизации в армии ВСУ.

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко подписал приказ, регламентирующий выполнение командирами всех уровней управления выполнения закона об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине.

Об этом он написал в Фейсбуке, опубликовав копию документа.

"О присвоении так называемых почетных наименований частям российской армии. Украинское войско имеет собственные военно-исторические традиции и действия России никоим образом на нас не влияют. Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию - воровать чужую историю и славу. Это маркировка территории и озвучивание претензий на земли других народов, к которым Россия не имеет никакого отношения", - написал Муженко.

Он подчеркнул, что "это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме. Он также направлен на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины".

"Традиции современной российской армии – это странная смесь российско-имперских и советских мифов. Для Вооруженных Сил Украины осознанием этого стал 2014-й, когда каждый из нас сделал свой выбор", - подытожил начальник Генштаба.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Виктор Муженко, ВСУ, Генштаб, Декоммунизация, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Корреспондента "Дождь" все-таки пустили в Украину Циклон ушел с Украины: Синоптик рассказала, когда потеплеет В Украине началась дополнительная сессия ВНО

Последние новости

Курьезные свадебные фото, после которых у вас отпадет всякое желание жениться Хацкевич - о возможном возвращении Виды в Динамо Эксперты подсчитали ядерный арсенал Китая
Сегодня читают
01 Ремонт дорог "на бумаге": арестованы руководители облавтодора Днепропетровской области
02 Бельгия добыла волевую победу над Японией и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018
03 Экс-арбитр FIFA жестко раскритиковал арбитра матча Испания - Россия
04 Тренер Гассиева рассказал, как Мурат победит Усика
05 Циклон ушел с Украины: Синоптик рассказала, когда потеплеет
Новости сегодня
10:30 Завораживающая красота: самые очаровательные девушки Таджикистана (Фото)
10:29 Виталий Козловский посвятил стих своей бывшей девушке
10:24 В Бельгии задержали дипломата из Ирана
10:23 Стали известны подробности травмы Кавани
10:08 Помпео совершит деловой тур
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине зафиксировали новые вспышки АЧС
В Украине зафиксировали новые вспышки АЧС
Новости: СМИ: США может признать элитные войска Ирана террористической организацией
США может признать КСИР террористической организацией
Новости: "Застрявшие" в Албании туристы уже вылетели домой
"Застрявшие" в Албании туристы уже вылетели домой
Новости: Диетологи объяснили, почему нельзя вместо основного приема пищи есть мороженое
Диетологи объяснили, почему нельзя вместо основного приема пищи есть мороженое
Добавить комментарий
0