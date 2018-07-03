Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 03.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Украины прибыл с визитом в Сербию
Президент Украины прибыл с визитом в Сербию
Новости: Миграционный кризис: коалиция Германии пришла к соглашению
Миграционный кризис: коалиция Германии пришла к соглашению
Новости: Украинец Михайлюк дебютировал за "Лейкерс"
Украинец Михайлюк дебютировал за "Лейкерс"
Новости: Ивана Купала 2018: традиции и приметы праздника
Ивана Купала 2018: традиции и приметы праздника
X

Минсоцполитики подсчитало украинцев, постоянно работающих за границей

Минсоцполитики
10:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Постоянно за границей работает более 3,2 млн украинцев.

Министр социальной политики Андрей Рева заявляет, что на постоянной основе за рубежом трудоустрено более 3 млн 200 тысяч граждан Украины.

"Постоянно за границей работает более 3 млн 200 тысяч украинских граждан", - сообщил А.Рева на церемонии запуска проекта по улучшению управления рынком труда "Инклюзивный рынок труда для рабочих мест в Украине" в Киеве во вторник.

Он также отметил, что трудовая миграция в настоящее время имеет сезонный характер. "В этом процессе, по нашим оценкам, принимает участие до 9 млн украинских граждан", - добавил министр.

По словам А.Ревы, на данный момент одной из актуальных проблем рынка труда является уровень безработицы среди молодежи и невозможность трудоустройства большого количества внутренне перемещенных лиц. Кроме того, проблемами также являются большая теневая занятость и диспропорция между спросом и предложением на квалифицированную рабочую силу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Андрей Рева, Минсоцполитики, Работа за границей, Трудовая миграция, Трудоустройство, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Украинцы не могут вылететь из еще одного курорта Корреспондента "Дождь" все-таки пустили в Украину Циклон ушел с Украины: Синоптик рассказала, когда потеплеет

Последние новости

Чересчур честные иллюстрации о том, как выглядит любовь, когда никто не видит (Фото) Лана Дель Рей написала песню о Элвисе Пресли Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)
Сегодня читают
01 Ремонт дорог "на бумаге": арестованы руководители облавтодора Днепропетровской области
02 Экс-арбитр FIFA жестко раскритиковал арбитра матча Испания - Россия
03 Бельгия добыла волевую победу над Японией и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018
04 Тренер Гассиева рассказал, как Мурат победит Усика
05 Циклон ушел с Украины: Синоптик рассказала, когда потеплеет
Новости сегодня
11:59 Во Львове погибла иностранная туристка
11:56 Делегация США и Госдума РФ проведут переговоры "за закрытой дверью"
11:48 Мила Кунис прокомментировала слухи о третьей беременности
11:45 Беларусь обеспокоена военными силами США в Польше
11:45 Олимпийский чемпион по биатлону женился
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине зафиксировали новые вспышки АЧС
В Украине зафиксировали новые вспышки АЧС
Новости: СМИ: США может признать элитные войска Ирана террористической организацией
США может признать КСИР террористической организацией
Новости: "Застрявшие" в Албании туристы уже вылетели домой
"Застрявшие" в Албании туристы уже вылетели домой
Новости: Медики выяснили, какие продукты могут спровоцировать диабет
Медики выяснили, какие продукты могут спровоцировать диабет
Добавить комментарий
0