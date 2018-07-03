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Порошенко стал богаче еще на 1 миллион гривень

Петр Порошенко
13:23 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко задекларировал более 1 млн грн процентов в МИБ.

Президент Украины Петр Порошенко указал в своей электронной декларации 1 млн 068 тыс. 457 грн дохода в виде процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ, Киев).

Согласно внесенному в Единый государственный реестр деклараций сообщению о существенных изменениях за текущий год, П.Порошенко получил в виде процентов от вкладов в банке "МИБ" четыре суммы: 298 тыс. 378 грн, 559 тыс. 459 грн и дважды по 105 тыс. 310 грн. Таким образом сумма процентного дохода составляет 1 млн 068 тыс. 457 грн.

Как сообщалось, в конце марта текущего года П.Порошенко подал декларацию о доходах за 2017 год. В целом его доходы составили 16 млн 303 тыс. 874 грн. .

3 апреля П.Порошенко задекларировал 994 тыс. 480 грн дохода в виде процентов от вкладов в МИБ – проценты по трем вкладам в МИБ в размере 108 тыс. 736 грн, 308 тыс. 085 грн и 577 тыс. 659 грн.

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Новости Украины, Декларация, Доходы Порошенко, Петр Порошенко, Украина.
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