Ивана Купала 2018: история, обряды и традиции праздника

Празднику Ивана Купала уже более двух тысяч лет. Традиционно праздник отмечают в ночь с 6 на 7 июля. Это, пожалуй, единственный языческий сохранившийся до сих пор праздник, на который почти не повлияло христианство. Этот праздник отмечали по территории всей Украины, о чем свидетельствуют купальские песни.

Ночь на Ивана Купала считается магической. Только в купальскую ночь молодежи позволялось шалить, заигрывать друг с другом, целоваться, обниматься (вступать в интимные отношения), после Ивана Купала парень должен был жениться на девушке, с которой он заигрывал.

Согласно легенде в эту ночь играли свадьбу Купала и Марены – это символизировало союз мужского и женского начал, двух стихий (Купало – воплощение огня, Марена – воды).

Как возник праздник

Яркий народный праздник Ивана Купалы берет свои истоки из язычества, хотя его происхождение точно не установлено. Иван Купала, предположительно, произошел из языческих ритуалов очищения, омовения, которое происходило в реках и озерах в день летнего солнцестояния.

У древних славян Иван Купала был праздник Солнца, зрелости лета и зеленого покоса. Поэтому его связывали с днем летнего солнцестояния, который по старому стилю выпадал на 20-22 июня.

Традиции и обряды

Праздник, который в народе называли Иванова ночь или Иванов день, по традиции начинают отмечать с наступлением ночи — люди проводили многочисленные ритуалы и обряды, связанные с водой, огнем и травами, и конечно же, гадали. Кстати, многие из этих обрядов сохранились по сей день.

В ночь на Ивана Купала главной традицией было обязательное купание в воде, так как старину люди считали, что, начиная с этого дня до Ильина дня (2 августа по новому стилю), вся нечисть покидала воды озер, рек и водоемов.

Поэтому вода в эту ночь считалась целебной и обладала магической силой. Соответственно она помогала очиститься от всякого зла, исцелиться и приобрести хорошее здоровье.

Ивана Купала: что нельзя делать (из истории и легенд)

Вообще к домашней скотине в этот день отношение особое. Так, запрещалось на Ивана Купала бить корову палкой, а то вымя высохнет (в это верили гуцулы).

А чтобы не попасться в цепкие лапы перелесника (мифическое создание, принимающее облик любимого человека), нельзя поднимать на дороге найденные вещи, лучше оставить их на месте.

Нельзя было не приходить к купальскому костру, где собиралось все село. Женщин, не появившихся на празднестве, считали ведьмами.

Ивана Купала желательно праздновать возле реки – текучей воды. Подготовка к празднику начиналась еще на рассвете. Парни скашивали траву на поляне, на которой предполагались все действа, готовили дрова для огромного ночного костра, приносили солому, которую нужно было обязательно украсть (из нее делали чучело Купала).

Девушки плели венки из цветущих целебных трав – в том числе и из полыни, которая, по поверьям, отгоняет нечисть. Несколько венков они плели для себя, причем один был особенным, магическим: создавая его, девушка мечтала о парне, который ей нравится, и загадывала желание выйти за него замуж. В течение праздника она стремилась надеть его на избранника, а вечером спускала на воду.

В течение праздника все веселились, пели, водили хороводы, устраивали застолье: приносили хлеб, пироги, вместе варили из злаков (ячневую или пшеничную) кашу, жарили яичницу. Вероятнее всего, на Ивана Купала употребляли слабый алкоголь – пиво или брагу (о водке в исторических источниках упоминаний нет).

Согласно поверьям ровно в полночь расцветает папоротник. В природе это растение не цветет, но до сегодняшнего дня сохранились легенды и сказки о том, что именно в эту волшебную ночь рождения искренней любви, слияния огня и воды происходит чудо – появляется цветок счастья, удачи и благополучия. Цветок ищут все, но находят только парами, причем увидеть его могут только по-настоящему влюбленные. На Ивана Купала в борьбе огня и воды побеждает вода.