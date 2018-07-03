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Минздрав: Заболеваемость корью в Украине уменьшилась

Вакцина
20:27 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Украины: За прошлую неделю (26 июня - 3 июля) корью в Украине заболели 935 человек, из них 368 детей.

В течение недели (26 июня - 3 июля) корью в Украине заболели 935 человек, из них 368 детей. Об этом сообщает Цент общественного здоровья Минздрава Украины.

"За 26-ю неделю 2018 года корью заболели 935 человек - 368 взрослых и 576 детей. Это на 26% меньше, чем на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

Всего с начала года корью заболели 24 027 человек - 9682 взрослых и 14 345 детей.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 4095 человек: 1264 взрослых и 2831 ребенок), Закарпатской (всего 2779 человек: 501 взрослый и 2278 детей), Ивано-Франковской (всего 2485 человек: 709 взрослых и 1776 детей), Одесской (всего 1950 человек: 958 взрослых и 992 ребенка), Киеве (всего 1713 человек: 1056 взрослых и 657 детей) и Черновицкой (всего 1219 человек: 399 взрослых и 820 детей) областях.

С начала года от осложнений кори умерло 12 человек: восемь детей и четверо взрослых.

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Новости Украины, Вакцина, Вакцинация, Корь, Минздрав.
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