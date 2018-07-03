Финляндия выделит 6 млн евро для реформирования украинских школ

Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Финляндии о реализации проекта "Финская поддержка реформы украинской школы".

Соответствующий законопроект (№0190) поддержали 247 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Согласно договору, в рамках реализации проекта планируется привлечь до EUR6 млн технической помощи от Финляндии для поддержки реформирования среднего образования в Украине.

Реализация проекта рассчитана на 2018-2021 годы.

Как отмечается в дополнении к договору, проект является общенациональным и сосредоточится на трех тематических направлениях, связанных между собой: развитие компетенции учителей, популяризация образования и образовательная среда.

В пояснительной записке отмечается, что данный проект соответствует основным потребностям реализации концепции "Новая украинская школа". В частности, предполагается подготовка учителей начальной школы (1-4 классы) к введению в учебный процесс государственного стандарта начального образования, которое разработано на основе компетентно-ориентированного подхода.