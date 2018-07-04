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Ликвидация Верховного суда Украины: Ни один из судей не уволился

Верховный суд Украины
00:38 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Судьи ВСУ считают незаконной его ликвидацию

Судьи Верховного суда Украины считают незаконным решение о ликвидации учреждения как юридического органа.

Об этом во время пресс-конференции во вторник заявил и. о. председателя ВСУ Василий Гуменюк, сообщает корреспондент Укринформа.

"Согласно Конституции Украины, нельзя ликвидировать Верховный суд Украины государству, потому что государство приняло смену названия Верховного суда Украины в Верховный суд", - сказал он.

Гуменюк добавил, что ВСУ может быть ликвидирован только в случае внесения соответствующих изменений в Конституцию.

По словам и. о главы ВСУ, сейчас для ликвидации суда не создан распорядительный орган и нет распорядительного акта и уполномоченного на это лица.

Гуменюк также рассказал, что ни один из 13 судей ВСУ не написал заявления об увольнении. Он считает, что, согласно действующему законодательству судья ВСУ не может быть уволен, поскольку избирался бессрочно. Всего в ВСУ еще работают 130 госслужащих, из которых 15 работников Патронатной службы, 37 - защищенной категории и 21 работник находится в отпуске по уходу за ребенком.

Решение вопроса с судьями ВСУ, отметил Гуменюк, возможно в случае вынесения решения Конституционным судом по представлению, направленному ВСУ еще в 2016 году. Также возможно урегулирование этой законодательной коллизии депутатами.

И. о. председателя ВСУ сообщил, что в Генпрокуратуру направили заявление о наличии в действиях должностных лиц признаков преступления в связи с "незаконными действиями" по ликвидации суда.

Как сообщалось, 15 декабря 2017 года заработал новый Верховный суд, созданный в рамках судебной реформы на замену ВСУ и трем высшим судам.

21 июня 2018 на сайте Министерства юстиции Украины обнародованы сообщения о решении относительно прекращения работы Верховного суда Украины как юридического лица в результате ликвидации.

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Новости Украины, Василий Гуменюк, Верховный суд Украины, Судебная реформа, Судьи.
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