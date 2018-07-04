Сегодня Рада розсмотрит законопроект о предотвращении смертности на дорогах

Верховная Рада на пленарном заседании в среду планирует рассмотреть законопроект по предотвращению смертности на дорогах и ратифицировать ряд соглашений. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания.

В частности, парламентарии намерены определиться относительно ратификации соглашений между правительством Украины и правительством Турецкой Республики, о взаимном содействии и защите инвестиций между Украиной и Португальской Республикой, об экономическом сотрудничестве между Украиной и Швейцарской Конфедерацией и между Кабмином и правительством Республики Молдова о реадмиссии лиц и финансовое соглашение (Проект модернизации украинской железной дороги (Модернизация инфраструктуры Публичного акционерного общества "Укрзализныця") между Украиной и Европейским инвестиционным банком, а также соглашения между Украиной и Польшей о сотрудничестве в сфере обороны и ряд соглашений, касающихся дипломатов.

Кроме этого депутаты, среди прочего, планируют рассмотреть проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины, о правовом статусе о правовом статусе лиц, пропавших без вести и относительно оснований освобождения от уголовной ответственности судьи.

В 15:00 запланировано проведение парламентских слушаний на тему "Реализация в Украине международных документов по предотвращению антропогенным изменениям климата".

Как сообщаеться, по состоянию на март этого года в Национальной полиции констатируют об уменьшении с начала года количества ДТП на дорогах Украины.