Потеря паспорта за границей: рекомендации к действию от МИД Украины

В случае потери гражданином Украины загранпаспорта во время пребывания за границей необходимо обращаться в украинское посольство либо консульство для получения удостоверения личности.

Об этом говорится в разъяснении Департамента консульской службы МИДа, опубликованном в Facebook.

"В случае потери паспорта за границей и необходимости срочно вернуться на Родину гражданину Украины может быть оформлено удостоверение личности на возвращение в Украину", - отметили в МИДе.

Для оформления удостоверения заявитель должен подать в дипломатическое учреждение заявление-анкету; документ, выданный компетентным органом иностранного государства, которое подтверждает факт обращения лица о потере документа, и документ, удостоверяющий личность и подтверждающий её гражданство Украины.

Если оформляется удостоверение ребенку или данные о ребенке вносятся в удостоверение законного представителя, нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка.

Также необходимо будет подать фотокарточки и документ, подтверждающий уплату консульского сбора.

В МИДе заметили, что оформление и выдача удостоверения осуществляются в течение одного рабочего дня, но не более пяти рабочих дней со дня представления всех документов.

В случае необходимости направления письменного запроса в территориальные подразделения Государственной миграционной службы Украины с целью идентификации личности срок оформления удостоверения может быть продлен до момента получения ответа на такой запрос, но не более 30 дней.

Вместе с тем в МИДе подчеркнули, что в случае, когда гражданин Украины потерял документ в стране, на территории которой отсутствует дипломатическое учреждение, оформленное удостоверение может быть доставлено заявителю средствами почтовой связи, если это разрешается законодательством такой страны.