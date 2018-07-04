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В СБУ рассказали о борьбе с российской интернет-угрозой

СБУ
18:48 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: За 5 месяцев 2018 года СБУ выявила использование российскими спецслужбами 181 интернет-ресурса для дестабилизации ситуации в Украине.

Заместитель председателя Службы безопасности Украины Олег Фролов заявляет, что в течение 5 месяцев 2018 года СБУ выявила использование российскими спецслужбами 181 интернет-ресурса для дестабилизации ситуации в Украине.

Как передает корреспондент, об этом он сказал во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

"В течение 5 месяцев 2018 года Службой безопасности Украины выявлено и задокументировано использование российскими спецслужбами 181 интернет-ресурса с целью дестабилизации социально-политической ситуации в Украине", - сообщил Фролов.

На вопрос, располагает ли СБУ надлежащим образом зафиксированными доказательствами, что большинство информационных атак происходит именно с территории России, он отметил, что ранее большинство IP-адресов были из сети Российской Федерации.

"Сейчас ситуация несколько изменилась. Мы видим IP-адреса из стран ЕС", - добавил представитель Службы.

Кроме того, Фролов добавил, что в этом году отражено уже более 50 кибератак различной степени мощности, последствия некоторых из них могли быть "гораздо хуже, чем Petya.A".

Также представитель СБУ отметил, что в 2017 году было зарегистрировано 43 уголовных производства и вынесено 36 обвинительных приговоров по делам о киберпреступности. В этом году уже зарегистрировано 24 уголовных производства и 15 лицам объявлено подозрение.

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Новости Украины, Дестабилизация ситуации в Украине, Интернет, СБУ, Спецслужбы РФ, Украина.
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