В СБУ рассказали о борьбе с российской интернет-угрозой

Заместитель председателя Службы безопасности Украины Олег Фролов заявляет, что в течение 5 месяцев 2018 года СБУ выявила использование российскими спецслужбами 181 интернет-ресурса для дестабилизации ситуации в Украине.

Как передает корреспондент, об этом он сказал во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

"В течение 5 месяцев 2018 года Службой безопасности Украины выявлено и задокументировано использование российскими спецслужбами 181 интернет-ресурса с целью дестабилизации социально-политической ситуации в Украине", - сообщил Фролов.

На вопрос, располагает ли СБУ надлежащим образом зафиксированными доказательствами, что большинство информационных атак происходит именно с территории России, он отметил, что ранее большинство IP-адресов были из сети Российской Федерации.

"Сейчас ситуация несколько изменилась. Мы видим IP-адреса из стран ЕС", - добавил представитель Службы.

Кроме того, Фролов добавил, что в этом году отражено уже более 50 кибератак различной степени мощности, последствия некоторых из них могли быть "гораздо хуже, чем Petya.A".

Также представитель СБУ отметил, что в 2017 году было зарегистрировано 43 уголовных производства и вынесено 36 обвинительных приговоров по делам о киберпреступности. В этом году уже зарегистрировано 24 уголовных производства и 15 лицам объявлено подозрение.