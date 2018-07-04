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Опоздал на посадку: украинец на Пафосе "продирался" к самолету
20:15 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости Украины: На Кипре украинец перелез забор в аэропорту, чтобы попасть на самолет после окончания посадки.
Полиция Кипра задержала в аэропорту города Пафос гражданина Украины, который пытался сесть на самолет после окончания посадки.
Об этом сообщает Cyprus Mail.
По словам полиции, 46-летний мужчина прибыл с женой и двумя маленькими детьми в аэропорт, оставил их у входа в зону вылета, и поехал возвращать арендованный автомобиль. Когда он вернулся, посадка уже закончилась.
Пытаясь попасть на самолет, мужчина решил перелезть забор вокруг взлетной полосы и уже направлялся к автобусу, который должен был везти пассажиров от терминала к самолету, когда его задержали.
Мужчина остался в полиции, а его семья, которая на тот момент уже находилась в самолете, улетела в Польшу.
Telegraf.com.ua