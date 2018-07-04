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Опоздал на посадку: украинец на Пафосе "продирался" к самолету

Аэропорт города Пафос
20:15 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Твиттер

Новости Украины: На Кипре украинец перелез забор в аэропорту, чтобы попасть на самолет после окончания посадки.

Полиция Кипра задержала в аэропорту города Пафос гражданина Украины, который пытался сесть на самолет после окончания посадки.

Об этом сообщает Cyprus Mail.

По словам полиции, 46-летний мужчина прибыл с женой и двумя маленькими детьми в аэропорт, оставил их у входа в зону вылета, и поехал возвращать арендованный автомобиль. Когда он вернулся, посадка уже закончилась.

Пытаясь попасть на самолет, мужчина решил перелезть забор вокруг взлетной полосы и уже направлялся к автобусу, который должен был везти пассажиров от терминала к самолету, когда его задержали.

Мужчина остался в полиции, а его семья, которая на тот момент уже находилась в самолете, улетела в Польшу.

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Новости Украины, Кипр, Пафос, Полиция Кипра, Украина.
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