Опоздал на посадку: украинец на Пафосе "продирался" к самолету

Полиция Кипра задержала в аэропорту города Пафос гражданина Украины, который пытался сесть на самолет после окончания посадки.

Об этом сообщает Cyprus Mail.

По словам полиции, 46-летний мужчина прибыл с женой и двумя маленькими детьми в аэропорт, оставил их у входа в зону вылета, и поехал возвращать арендованный автомобиль. Когда он вернулся, посадка уже закончилась.

Пытаясь попасть на самолет, мужчина решил перелезть забор вокруг взлетной полосы и уже направлялся к автобусу, который должен был везти пассажиров от терминала к самолету, когда его задержали.

Мужчина остался в полиции, а его семья, которая на тот момент уже находилась в самолете, улетела в Польшу.