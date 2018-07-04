В Сенате Чехии просят Путина освободить Сенцова

Заместитель председателя Сената Чешской Республики Иржи Шестак, а также сенаторы-председатели трех комитетов Франтишек Бублан, Вацлав Гампл и Зденек Папоушек направили на имя президента России Владимира Путина письмо с призывом освободить из российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова, сообщает русская служба чешского издания Radio Praha.

"Олег Сенцов недавно был вынужден прибегнуть к крайней форме протеста и объявил голодовку. Он ее объявил не ради себя, а ради освобождения остальных политических заключенных. Так как это требование вряд ли может быть выполнено в обозримом будущем, его судьба вызывает у нас обоснованные опасения", - цитирует издание текст письма сенаторов.

Чешские депутаты в письме В.Путину напоминают "о своем собственном историческом опыте, который чешский народ получил во время существования тоталитарной системы коммунистической Чехословакии".

"Любая исправленная обида, причиненная властями отдельному лицу, снижает будущее напряжение и уменьшает заболевание данного общества в самых его основах. И поэтому освобождение Олега Сенцова является лекарством для всей вашей страны", – сказано в письме.

Сенаторы выразили надежду, что В.Путин "найдет в своем расписании время заняться поиском справедливости" для О.Сенцова и других человеческих судеб.

"Письмо президенту Владимиру Путину было написано как попытка помочь человеку в его крайне тяжелой и драматической ситуации. Мы убеждены на основании собственного исторического опыта, что такая поддержка важна для людей, сопротивляющихся автократическому режиму", – объяснил Czech Radio зампредседателя Сената Иржи Шестак.