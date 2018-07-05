Ивана Купала 2018: волшебство праздничных гаданий
Новости Украины: Ивана Купала – это одно из древнейших украинских праздников, которое хранит в себе воспоминания о магической силе природы.
Именно в ночь с 6 июля на 7 украинки когда-то, и даже сегодня, собираются вместе и гадают на своих "суженых". Гадания на Ивана Купала издавна считаются самыми прадивыми и судьбоносными. Согласно поверьям, в ночь на Ивана Купала деревья переходят с места на место и разговаривают друг с другом, а травы приобретают чудодейственную силу. Именно поэтому, по традиции, в Купальскую ночь никто не должен спать. После захода солнца всегда начинался буйный и веселый праздник с девичьими гаданиями.
Гадание на суженого
С помощью различных гаданий можно узнать имя суженого. Самый распространенный способ, это выйти на улицу и спросить первого встречного мужчину его имя. Именно так будут звать вашего суженого.
Другое популярное гадание предполагает использование ножа. Для этого предварительно на листе бумаги нужно начертить окружность и вписать по кругу все буквы алфавита. После нужно поставить нож по центру и покрутить его. На какую букву будет показывать острие ножа, на нее и будет начинаться имя суженого.
Также можно написать записки с мужскими именами на листочках бумаги и скрутить их в трубочки, которые необходимо положить под подушку. После этого следует лечь спать. Утром, проснувшись, необходимо вытянуть одну из записок. Имя, написанное в ней, будет именем суженого.
Гадание по костру
Обычно в праздничную ночь Ивана Купала молодежь разводит большой костер и прыгает через него. Существует поверье, что если пламя не касается прыгнувшего – благоприятный знак, который предсказывает девушкам скорое и счастливое замужество, а парням – удачу в делах и любви.
Гадание по венку
Также вечером, на заходе солнца, девушки плетут венки из лесных и полевых цветов. После чего они, загадав желание, опускают их в озеро или реку, И если венок поплыл далеко, тогда желание обязательно сбудется, но если венок через непродолжительное время пристал к берегу недалеко от места, где его опустили в воду – придется ждать до следующего года, чтобы снова испытать свою судьбу.
Гадание по кругам на воде
Для такого необычного гадания на Ивана Купала, чтобы лучше узнать свою судьбу с суженым, в широкую и глубокую миску наливают воду. Когда же наступает закат, девушки должны шепотом произнести воде свое желание, после чего бросить туда небольшой камешек. Если число кругов на воде будет парным – тогда желание сбудется, если нечетное – желанию не суждено сбыться.
Гадание по цветам
Не зря же на праздник Ивана Купала влюбленные ищут цветок папоротника, который расцветает только в купальскую ночь. Именно поэтому с таким необычным гаданием на суженого, как с цветами, девушки уделяют наибольшее внимание. Вечером накануне праздника девушки садятся в круг, предварительно собрав все вместе самые разные цветы. Одна из девушек выбирает цветы по одному, произнося: "Кому этот цветок достанется?", а другая девушка, которая сидит спиной к цветам, называет имя кого-либо из присутствующих.
После этого, какой цветок кому достанется, судят об отношении к себе задуманного парня:
Боярышник – есть надежда на любовь.
Василек – в тебя влюбятся.
Вьюнок – он тебя никогда не полюбит.
Гвоздика (белая) – грусть.
Гвоздика (желтая) – пренебрежение.
Гвоздика (красная) – страстная любовь.
Георгин – признательность.
Жасмин – только "ухаживания", которое не предсказывает серьезных намерений.
Колокольчик – не верь ему, обманет.
Лютик – на свидании все прояснится.
Маргаритка – застенчивая любовь.
Мята – тебя очень сильно любят.
Незабудка – боится тебя потерять.
Ноготки – вы расстанетесь.
Пион – стыд за его поступок.
Роза (белая) – любит сильно, но не показывает этого.
Роза (красная) – тоскует по тебе.
Ромашка – он сомневается в своей любви.