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ГПУ запретила строительство музея Революции достоинства

ГПУ
01:20 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости Украины: Постановление запрещает любые действия: от изменения объектов, запрета сноса малых архитектурных форм - до запрета насаждений.

Музей Революции Достоинства в среду, 4 июля, получил предписание от департамента спецрасследований Генпрокуратуры о запрете строительства музея и мемориала на Институтской.

Об этом в эфире Громадського радио рассказал директор музея Игорь Пошивайло.

"Фактически постановление запрещает любые действия: от изменения объектов, запрет сноса малых архитектурных форм до запрета насаждений", — сказал Пошивайло.

Как сообщалось, 28 июня министр культуры Евгений Нищук объявил, что победителем Международного открытого архитектурного конкурса проектов на лучшее проектное предложение по объекту "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства" в номинации "Музей Революции Достоинства" стал проект берлинских архитекторов профессора Яна Кляйхуса и Йоханеса Кресснера.

Также Игорь Пошивайло сообщал, что Мемориал Революции Достоинства построят за год-два.

В марте Киевская городская рада приняла решение о предоставлении земельных участков ориентировочными площадями 0,59 га; 0,53 га; 0,22 га от Майдана Независимости до Аллеи Героев Небесной Сотни, 3-5 в Печерском и Шевченковском районах Киева Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни - Музею Революции Достоинства для обустройства пешеходной зоны.

Земельные участки расположены в пределах исторического центра и ареала города. По данным Государственного земельного кадастра, земельные участки относятся к землям историко-культурного назначения — для размещения и обслуживания музейных учреждений.

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Новости Украины, ГПУ, Игорь Пошивайло, Киев, Музей, Музей Революции достоинства, Строительство музея Революции достоинства.
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