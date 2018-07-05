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В Украине обновили календарь профилактических прививок

Ульяна Супрун
06:58 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Календарь приведен в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и международной практики.

Министерство здравоохранения обновило Национальный календарь профилактических прививок согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и международной практики, изменения уже вступили в силу, сообщила и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"В Украине обновлен Национальный календарь профилактических прививок - в соответствии с рекомендациями ВОЗ и международной практики", - говорится в сообщении.

Согласно этому календарю, от туберкулеза (БЦЖ) детей будут прививать 1 раз – 3-5 сутки жизни. Отмечается, что ревакцинацию в 7 лет делать больше не нужно.

"Вторую дозу вакцины против гепатита В ребенок будет получать не в первый месяц жизни, а во второй. Это позволит в будущем делать прививки многокомпонентной вакциной, которая будет давать защиту сразу от нескольких болезней - гепатита В, дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита", - написала У.Супрун на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, это поможет уменьшить количество визитов на вакцинацию, сохранить больше времени для врачей и родителей.

У.Супрун также напомнила, что вакцинация по календарю профилактических прививок является бесплатной. Ее можно сделать у семейного врача или педиатра.

"Вакцины от 10 опасных болезней - гепатита В, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, кори, краснухи и эпидемического паротита закупает государство и развозит в регионы Украины. Все вакцины качественные, эффективные и безопасные, переквалифицированные ВОЗ",- добавила У.Супрун.

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Новости Украины, Календарь профилактических прививок, Министерство здравоохранения, Прививки, Ульяна Супрун.
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