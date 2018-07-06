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Архиепископ Климент призвал освободить украинских политзаключенных

Архиепископ Климент
05:17 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Климент отметил, что обратиться к Владимиру Путину его заставил страх за жизнь осужденных в России Олега Сенцова, Владимира Балуха и других граждан Украины.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент призвал президента России Владимира Путина проявить акт милосердия и освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха и других украинских политзаключенных.

Об этом говорится в обращении Климента, опубликованном в Facebook.

Архиепископ напомнил, что Балух и Сенцов объявили голодовку в знак протеста против беззакония и несправедливости. Он добавил, что его "ужасает то, что происходит".

"Они готовы идти на смерть ради торжества справедливости и правды Божией", - говорится в обращении.

Климент попросил Путина совершить акт милосердия и освободить граждан Украины, осужденных по национальному признаку за свои убеждения.

Напомним: 5 июля незаконный "Раздольненский районный суд" оккупированного Крыма признал украинского политзаключенного Владимира Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил его к 5 годам лишения свободы и штрафу в 10 тысяч рублей.

Отметим, что по состоянию на 6 июля Владимир Балух голодает уже 110 дней.

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Все по теме:

Новости Украины, Архиепископ Климент, Владимир Балух, Владимир Путин, Олег Сенцов, Политзаключенные, Россия.
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