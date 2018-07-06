Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 06.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: На полигоне Ровненской области разорвало миномет: есть погибшие и раненные
На полигоне Ровненской области разорвало миномет: есть погибшие и раненные
Новости: Уже больше года ГСЧС восстанавливают разрушенные дома в Авдеевке
Уже больше года ГСЧС восстанавливают разрушенные дома в Авдеевке
Новости: ЧМ-2018: расписание матчей 6 июля
ЧМ-2018: расписание матчей 6 июля
Новости: День поцелуев 2018: интересные факты о поцелуях
День поцелуев 2018: интересные факты о поцелуях
X

Адвокат рассказала о состоянии здоровья нардепа Савченко

Надежда Савченко
10:21 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Адвокат Татьяна Проторченко сообщила, что нардеп Надежда Савченко сидит в одиночной камере СИЗО, смотрит телевидение, отвечает на письма и пишет обращения.

Нардеп Надежда Савченко сидит в одиночной камере СИЗО и принимает душ раз в неделю. О состоянии Савченко спустя 107 дней пребывания под стражей рассказала ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко, передает "Обозреватель". 

"Надежда сидит в одиночной камере, раз в неделю принимает душ. Две недели назад прекратила голодовку, чтобы пройти полиграф. До этого голодала более двух месяцев. Поэтому сейчас не ест все подряд. Рацион сдержанный и ограниченный. Она сильно похудела", - сообщила она.

Также стало известно, что Савченко отвечает на письма, пишет депутатские обращения, смотрит телевидение.

Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и госпереворота.

Суд вынес решение по нардепу Савченко

По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

22 марта Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая.

15 мая арест был продлен до 13 июля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Голодовка, Надежда Савченко, Одиночная камера СИЗО, Похудела, Состояние здоровья.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Ивана Купала 2018: волшебство праздничных гаданий Афиша интересных событий в Украине на 7-8 июля Денисова будет просить помощь у комиссара Совета Европы

Последние новости

Стоимость акций Ювентуса резко выросла из-за Роналду В МИД РФ отреагировали на слова Порошенко об украинском флаге в Крыму Вера Брежнева показалась в новом брутальном образе
Сегодня читают
01 На орбите Земли обнаружили неизвестный объект
02 В МИД РФ отреагировали на слова Порошенко об украинском флаге в Крыму
03 В Украине на Ивана Купала пройдут дожди с грозами
04 ЧМ-2018: прогнозы букмекеров на матчи 1/4 финала
05 Суперкомпьютер назвал победителя чемпионата мира-2018
Новости сегодня
11:10 Торговые войны: Китай ввел ответные пошлины на товары США
11:08 В Херсонской области затонула яхта: экипаж и пассажиры не пострадали
11:05 19-летняя выпускница со стальными мышцами, которая поразила Instagram своим телом (Фото)
11:03 Эксперты рассказали, что новинка от Samsung порадует пользователей уже в январе
11:03 Во Франции продолжаются протесты против полицейского насилия
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Газпром" рассекретил свои активы в Британии
"Газпром" рассекретил свои активы в Британии
Новости: В ЕС анонсировали переговоры по транзиту газа в формате Украина-ЕС-РФ
В ЕС анонсировали переговоры по транзиту газа
Новости: От аномальной жары в Канаде погибли уже 33 человека
От аномальной жары в Канаде погибли уже 33 человека
Новости: Рецепт дня: курица с абрикосами
Рецепт дня: курица с абрикосами
Добавить комментарий
0