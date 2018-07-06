Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 06.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Премьер обещает расследовать трагедию на полигоне в Ровненской области
Премьер обещает расследовать трагедию на полигоне в Ровненской области
Новости: Мариуполь получит кредит от ЕБРР на троллейбусы
Мариуполь получит кредит от ЕБРР на троллейбусы
Новости: ЧМ-2018: расписание матчей 6 июля
ЧМ-2018: расписание матчей 6 июля
Новости: День поцелуев 2018: интересные факты о поцелуях
День поцелуев 2018: интересные факты о поцелуях
X

Премьер обещает расследовать трагедию на полигоне в Ровненской области

Владимир Гройсман
11:27 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Владимир Гройсман обещает разработку решений для недопущения трагедий, подобных ЧП на Ровенском полигоне.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил необходимость разработки решений для недопущения возникновения чрезвычайных происшествий в воинских частях, подобных произошедшему на Ровенском общевойсковом полигоне.

"Трагедия на полигоне на Ровенщине. (…) Будет расследование. Но остается вопрос контроля и недопущения подобных ситуаций. Нарабатываем нужные решения, всё, от нас зависящее, будет сделано", - написал глава правительства в микроблоге в Твиттере.

"Хотел бы выразить свои соболезнования семьям погибших. Очень жаль, что далеко от фронта мы потеряли наших воинов. Это огромная утрата", - сказал премьер в ходе часа вопросов к правительству.

На полигоне Ровненской области разорвало миномет: есть погибшие и раненные
На полигоне Ровненской области разорвало миномет: есть погибшие и раненныеЧитать полностью

В.Гройсман добавил, что будет проведено расследование и "будут результаты". "Кстати, я думаю, что нам нужно посмотреть на результаты расследования прошлого такого случая", - указал он.

Как сообщалось, в пятницу, 6 июля, в 05.55 во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на 233-м Ровенском общевойсковом полигоне произошло ЧП: по предварительным данным, в результате разрыва миномета трое военнослужащих погибли из-за полученных травм, несовместимых с жизнью, еще девять получили ранения различной степени тяжести.

По решению командующего Сухопутных войск ВСУ бригадные тактические учения приостановлены. Назначено служебное расследование причин произошедшего.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Взрыв, Владимир Гройсман, Полигон, Ровненская область, Трагедия в Ровненской области.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

В ОБСЕ обеспокоены ухудшением свободы СМИ Ивана Купала 2018: волшебство праздничных гаданий Афиша интересных событий в Украине на 7-8 июля

Последние новости

Ученые обнаружили в одной из библиотек отравленные книги Самые необычные и уникальные в мире фонтаны (Фото) Смешные приколы на работе, которые вас рассмешат
Сегодня читают
01 Трамп раскритиковал Германию за закупку топлива у России
02 В МИД РФ отреагировали на слова Порошенко об украинском флаге в Крыму
03 В Украине на Ивана Купала пройдут дожди с грозами
04 На орбите Земли обнаружили неизвестный объект
05 ЧМ-2018: прогнозы букмекеров на матчи 1/4 финала
Новости сегодня
12:24 Льорис рассказал, что нужно сборной Франции для выхода в полуфинал ЧМ-2018
12:23 В Славянске сгорел Центральный рынок, есть жертвы
12:12 Звездные мамы и их дочери, которые похожи друг на друга как две капли воды
12:11 Гройсман ответил Ляшко по поводу повышения пенсий украинцам
12:08 Срна провел первую тренировку с новым клубом
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Газпром" рассекретил свои активы в Британии
"Газпром" рассекретил свои активы в Британии
Новости: В МОЗ обновили календарь первых прививок для младенцев
В МОЗ обновили календарь первых прививок для младенцев
Новости: Увеличилось количество жертв от трагедии в Ровненской области
Увеличилось количество жертв от трагедии в Ровненской области
Новости: Трудный робочий день: Крис Браун после своего концерта уехал в полицию
Трудный робочий день: Крис Браун после своего концерта уехал в полицию
Добавить комментарий
0