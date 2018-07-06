В Италии начался судебный процесс по делу нацгвардейца Маркива

В Павии на севере Италии начался судебный процесс по делу 29-летнего бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, передает Радио Свобода.

На заседании присутствуют сам Маркив, которому разрешили выйти из клетки и сесть рядом со своим адвокатом, его мать с мужем-итальянцем, а также родители и невеста Андреа Рокелле.

Дело будет рассматривать суд присяжных.

По прогнозам защитника В.Маркива, в этом месяце состоится лишь несколько заседаний, затем процесс продолжится уже осенью.

Потерпевшей стороной на процессе выступают семья погибшего фотожурналиста с адвокатом Алессандрой Баллерини, профсоюзная Федерация итальянской прессы и региональная Ассоциация журналистов Ломбардии.

В.Маркив с двойным гражданством Украины и Италии 12 месяцев находится под стражей в тюрьме в Милане после того, как 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи.

"Суд" в Крыму объявил новый приговор Балуху Его обвиняют в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли, российского переводчика Андрея Миронова и в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона 24 мая 2014 года во время военных действий возле Славянска Донецкой области.

В июле прошлого года в Италии состоялся допрос В.Маркив, который длился 6 часов.