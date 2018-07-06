В Украине либерализована процедура выезда детей за границу

На днях Кабмин поддержал изменения по упрощению процедуры выезда за границу отдельных категорий граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

По данным ведомства, отныне либерализованы требования о выезде за границу детей в случае их самостоятельного путешествия на самолете. Родителям предоставляется право поручать сопровождение детей, которые путешествуют воздушным транспортом, членам экипажа самолетов в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации.

Кроме того, уточнены сроки действия проездного документа ребенка. В частности, граждане Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, могут выезжать за границу до окончания срока действия их проездного документа.

Отдельного внимания заслуживает приведение в соответствие с европейским законодательством пересечения границы детьми, рожденными за пределами Украины, отметили в ГПСУ.

Теперь для пересечения государственной границы этой категорией несовершеннолетних граждан Украины, следующих в сопровождении одинокой матери, достаточно иметь паспортный документ и свидетельство о рождении, выданное компетентными органами иностранного государства, не содержащее сведений об отце ребенка и заверенное в установленном порядке.

Одобренные изменения вступят в силу со дня официального опубликования постановления.