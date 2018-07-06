Ивана Купала 2018: ритуалы и обряды праздника

Ночь Ивана Купала-2018 отмечается в ночь с 6 июля на 7 июля – как и во все остальные года. В этом году прыгать через костры и искать цветок папоротника все желающие будут с пятницы на субботу.

Что делали на Ивана Купала: ритуалы и традиции

С этим праздником связано немало обрядов и традиций. Вот главные из них.

В первую очередь на Ивана Купала принято прыгать через костер: наши предки верили, что всего один такой прыжок излечивает от сглаза и болезней, а заодно делает человека счастливее и удачливее. А девушки так "добывали" себе красоту. Если же через костер прыгала пара и им удавалось не разжать в прыжке рук, то считалось, что отныне влюбленные будут неразлучны.

Также магические свойства приписывались в этот день любой воде, вплоть до росы. Считалось, что на восходе солнца стоит обязательно умыться или даже искупаться в реке – чтобы очистить и вылечить тело.

А утренней росой окропляли стену, углы и полы, а также кровать в доме, если хотели избавиться от пауков, тараканов и других насекомых.

Легенда о папоротнике на Ивана Купала

И, конечно же, в эту ночь искали цветок папоротника: в старину верили, что нашедшего чудо-цветок ждут сокровища и исполнение любых желаний.

По легенде, распускается папоротник лишь раз в году – аккурат на Ивана Купала. Цветет он всего несколько мгновений – ярко-огненным цветком. Те, кому посчастливилось найти цветок, после полуночи бегали по росистой траве голяка и купались в реке, чтобы получить от земли плодовитость.

Приметы на Ивана Купала для незамужних

Девушки плели венки на Ивана Купала, а также делали букеты или обереги из полевых цветов и трав: считалось, что те в Иванову ночь приобретают магическую силу. Их не только носили всю ночь, а также сушили, чтобы использовать потом в лечении и привлечении удачи.

Особый обряд на Ивана Купала для девушек – гадание на венках в эту ночь. Самолично сплетенные венки с зажженными лучинами пускали по реке:

если венок уплывет дальше всех, его обладательница до следующего праздника будет счастливее всех;

дольше всех горящая лучина предвещала долгую жизнь;

если венок тонул – значит, на свадьбу в этом году рассчитывать не стоит.

Ивана Купала: что нельзя делать

Согласно легендам и народным поверьям, на Ивана Купала нельзя: