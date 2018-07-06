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В Италии задержали украинскую яхту с более 70 нелегалами на борту

Нелегальные мигранты на украинской яхте
15:53 Сегодня Телеграф
Фото: ГПСУ

Новости Украины: В итальянском порту Кротоне обнаружена украинская яхта с свыше 70 нелегальными мигрантами, которых хотели переправить из Турции.

В районе порта Кротоне итальянские работники правоохранительных органов обнаружили украинскую яхту, на борту которой находились более 70 нелегальных мигрантов, которых переправляли из Турции. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Получив очередную информацию о возможном участии граждан Украины в незаконных действиях по перемещению мигрантов морским путем оперативные сотрудники Азово-Черноморского регионального управления сразу предупредили европейских коллег. Как результат, 3 июля в районе порта Кротоне итальянские работники правоохранительных органов обнаружили яхту с незаконными мигрантами. На борту суда находился 71 гражданин, в том числе 8 женщин и 15 детей, которых переправляли из Турции", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что плавсредство хотя и было под флагом Германии, в действительности выходило из порта Николаевщины под флагом Украины.

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Новости Украины, Италия, Нелегальные мигранты, Переправка из Турции, Порт Кротоне, Украинская яхта.
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