Климпуш-Цинцадзе: Минобороны готово ввести должности "гендерных" советников

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что на данный момент в Министерстве обороны Украины есть готовность вводить в своем ведомстве должности советников по гендерным вопросам.

"Мы фиксируем сейчас большую готовность Министерства обороны к тому, чтобы такие советники были введены", - сказало И.Климпуш-Цинцадзе на брифинге в пятницу в Киеве.

По ее словам, министр обороны Степан Полторак готов содействовать в этом вопросе.

Вице-премьер отметила, что ранее обсуждалась возможность введения внешнего советника по гендерным вопросам в Минобороны с целью наработки институциональной базы. Но этот вопрос не был урегулирован, и, скорое всего, уже стоит ждать введения непосредственно данной должности в самом министерстве.

В то же время И.Климпуш-Цинцадзе констатировала, что среди ведомств самым прогрессивным в вопросе введения "гендерных" советников остается Министерство внутренних дел.

Как сообщалось, в марте И.Климпуш-Цинцадзе заявила, что в Минобороны Украины наблюдается неоправданное бюрократическое сопротивление внедрению государственной политики обеспечения гендерного равенства.

В свою очередь в Минобороны ответили на слова вице-премьера, что в Вооруженных силах Украины гендерный принцип соблюден.