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Геращенко и Денисова поговорили с комиссаром СЕ о ситуации с политзаключенными

Ирина Геращенко
20:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Киев проинформировал Миятович о ситуации с незаконно удерживаемыми в РФ и ОРДЛО украинцами.

Украинская сторона проинформировала комиссара Совета Европы по правам человека Дунью Миятович о ситуации с незаконно удерживаемыми украинцами в РФ и на оккупированных территориях, сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Состоялась наша с омбудсменом Людмилой Денисовой скайп-конференция с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович. К разговору также присоединились министр иностранных дел Павел Климкин и его заместитель Сергей Кислица. Обсудили ситуацию с незаконно удерживаемыми гражданами Украины на территории Российской Федерации, территориях, контролируемых управляемыми Россией боевиками , и в оккупированном Крыму, проинформировали о нарушении прав человека и незаконном удержании заложников, об отдельных случаях, в частности о голодовке политзаключенных в РФ и пленников на оккупированных территориях", - написала она на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

И.Геращенко отметила, что представители украинской власти поздравили Д.Миятович со вступлением в должность и подчеркнули открытость Украины к сотрудничеству для защиты прав человека и решения гуманитарных проблем.

"В октябре в ходе четвертой части сессии ПАСЕ парламентская делегация Украины намерена встретиться с Дуньей Миятович для обмена информацией и обсуждения развития сотрудничества в рамках мандата комиссара СЕ по правам человека", - сообщила первый вице-спикер.

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Все по теме:

Новости Украины, Дуня Миятович, Ирина Геращенко, Людмила Денисова, Павел Климкин, Политзаключенные, Сергей Кислица.
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