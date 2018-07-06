Заседание суда по делу Кернеса опять перенесли

Заседание Киевского райсуда Полтавы по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников в пятницу, 6 июля, не состоялось по причине болезни прокурора.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в суде.

"На суде присутствуют сам Кернес и оба его охранника, а также адвокаты. Отсутствуют оба потерпевших и их адвокаты. Также нет прокурора Ганилова. Относительно прокурора получено письмо, что он на больничном", - отметили в суде.

Там добавили, что защита Кернеса считает это умышленной тактикой: "В Генеральную прокуратуру направлена жалоба о том, чтобы всех девятнадцать прокуроров, занятых в процессе, привлекли как минимум к дисциплинарной ответственности и как максимум уволили".

Суд продолжит заседание в понедельник, 9 июля. Слушания будут проходить каждый день.

Как сообщалось ранее, назначенные на 2, 3 и 4 июля заседания Киевского райсуда Полтавы по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, обвиняемых в похищении, пытках и угрозе убийством двух активистов харьковского Евромайдана зимой 2014 года, перенесены из-за неявки ряда участников процесса, включая прокуроров.

5 июля заседание суда над Кернесом не состоялось по причине болезни прокурора Ганилова.

26 июня на заседании Киевского райсуда Полтавы по делу Кернеса прокурор Александр Ганилов пытался дать отвод судье Андрею Антонову "за предвзятость", но суд расценил это как злоупотребление правом прокурора на отвод с целью затягивания дела, которое рассматривается четвертый год подряд.

Суд принял предложение стороны защиты закончить рассмотрение доказательств и перейти к прениям. Кернес и его охранники заявили, что показания давать не будут, а все, что считают нужным, скажут в судебных прениях.

Им грозит до 15 лет заключения.