Украина возьмет кредит в 75 млн евро на повышение безопасности дорог

На саммите Украина-ЕС 9 июля в Брюсселе правительство Украины и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подпишут финансовое соглашение на реализацию проекта по повышению безопасности автомобильных дорог.

Об этом собственному корреспонденту Укринформа в Брюсселе сообщили в Представительстве Украины при Европейском Союзе.

Подписание соглашения позволит привлечь займ от ЕИБ в размере 75 млн евро, необходимых для финансирования проекта.

Им предусмотрено осуществление мероприятий, направленных на снижение уровня смертности, травматизма на территориях городов, уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий, создание безопасных условий передвижения для участников дорожного движения, повышения комфорта передвижения по городу и другие мероприятия с целью устранения системных проблем в обеспечении безопасности дорожного движения в Украине.