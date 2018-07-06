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Украина возьмет кредит в 75 млн евро на повышение безопасности дорог

Дорога
21:59 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Реализацию проекта планируется осуществить в городах Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Киеве, Каменце-Подольском.

На саммите Украина-ЕС 9 июля в Брюсселе правительство Украины и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подпишут финансовое соглашение на реализацию проекта по повышению безопасности автомобильных дорог.

Об этом собственному корреспонденту Укринформа в Брюсселе сообщили в Представительстве Украины при Европейском Союзе.

Подписание соглашения позволит привлечь займ от ЕИБ в размере 75 млн евро, необходимых для финансирования проекта.

Им предусмотрено осуществление мероприятий, направленных на снижение уровня смертности, травматизма на территориях городов, уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий, создание безопасных условий передвижения для участников дорожного движения, повышения комфорта передвижения по городу и другие мероприятия с целью устранения системных проблем в обеспечении безопасности дорожного движения в Украине.

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Новости Украины, Безопасность на дороге, Дороги, ЕИБ, Кредит.
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