Мининформполитики попросил Facebook прекратить деятельность страниц "ДНР" и "ЛНР"

Министерство информационной политики Украины обратилось с письмом к руководству компании Facebook в просьбой прекратить блокирование соцсетью украинских пользователей и остановить распространение фейковых новостей и пропаганды Российской Федерацией и подконтрольных ей так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"МИП обращает внимание, что в официальных стандартах Facebook указано, что сообщество не допускает присутствия в социальной сети организаций и лиц, занимающихся террористической деятельностью, организованным ненавистничеством, массовыми или серийными убийствами. А украинские органы государственной власти признают "ДНР" и "ЛНР" именно террористическими организациями", - сказано в сообщении Мининформполитики на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Кроме того, Министерство информационной политики Украины просит руководство компании Facebook сделать невозможным использование инструментария данной соцсети как средства ограничения свободы слова украинских активистов, противостоящих гибридной войне, с РФ, а также принять оперативные меры по прекращению функционирования страниц и групп, деятельность которых противоречит стандартам сообщества, "поскольку их деятельность имеет деструктивные последствия для украинского народа, а также для имиджа самой компании".