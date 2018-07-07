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Мининформполитики попросил Facebook прекратить деятельность страниц "ДНР" и "ЛНР"

Facebook
04:32 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото из открытых источников

Новости Украины: Мининформполитики Украины обратился с прошением к компании Facebook прекратить работу страниц и групп "ДНР" и "ЛНР" в социальной сети.

Министерство информационной политики Украины обратилось с письмом к руководству компании Facebook в просьбой прекратить блокирование соцсетью украинских пользователей и остановить распространение фейковых новостей и пропаганды Российской Федерацией и подконтрольных ей так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"МИП обращает внимание, что в официальных стандартах Facebook указано, что сообщество не допускает присутствия в социальной сети организаций и лиц, занимающихся террористической деятельностью, организованным ненавистничеством, массовыми или серийными убийствами. А украинские органы государственной власти признают "ДНР" и "ЛНР" именно террористическими организациями", - сказано в сообщении Мининформполитики на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Кроме того, Министерство информационной политики Украины просит руководство компании Facebook сделать невозможным использование инструментария данной соцсети как средства ограничения свободы слова украинских активистов, противостоящих гибридной войне, с РФ, а также принять оперативные меры по прекращению функционирования страниц и групп, деятельность которых противоречит стандартам сообщества, "поскольку их деятельность имеет деструктивные последствия для украинского народа, а также для имиджа самой компании".

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Новости Украины, ДНР, ЛНР, Министерство информационной политики Украины, Новости Украины, Украина.
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