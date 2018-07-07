Глава Нацполиции насчитал в Украине более трех тысяч ромских лагерей

В Украине более 100 тысяч человек ромской национальности живут в лагерях, которых в общей сложности насчитывается свыше 3 тысяч.

Об этом проинформировал глава Нацполиции Сергей Князев на встрече с послами и дипломатами стран G7, сообщает пресс-служба МВД.

«Это количество ромов, которые проживают именно в лагерях», - подчеркнул руководитель Нацполиции.

Он уточнил, что в общей сложности в стране около 3100 мест компактного проживания ромов.

По словам Князева, в этом году в полицию поступило шесть сообщений о нападении на такие поселения: три - в Киеве, два - во Львовской области и одно - на Тернопольщине. Сейчас в полиции зарегистрировано девять уголовных производств, из которых четыре - по фактам хулиганских действий, три - по признакам нарушения равноправия граждан, одно - за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, а также одно производство - по факту умышленного убийства.

Все эти преступления однотипные и связаны с нападениями на места компактного проживания ромов группами радикально настроенной молодежи, подчеркнул руководитель полиции.

«Цель правонарушений - публичное уничтожение таких поселений и повышение социального напряжения в государстве. Все эти нападения - хорошо спланированы и организованы. К ним причастны парамилитарные общественные организации, которые ошибочно позиционируют себя защитниками правопорядка, незаконно наделив сами себя функциями обеспечения публичной безопасности», - заявил Князев.