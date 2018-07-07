Супрун рассказала, стоит ли купаться после приема пищи

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о безопасности плавания после еды и алкоголя.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"В разгар лета нас начали спрашивать - миф ли это, что плавать сразу после еды категорически запрещено? Ведь достаточно распространено мнение, что если побежать купаться сразу после хорошего обеда можно даже утонуть. На самом деле, не все так страшно. Плавание сразу после еды не является более опасным для жизни, чем плавание через два часа после нее или же вообще голодным", - говорит Супрун.

По ее словам, во время пищеварения, организм направляет кровь к желудку, тем самым уменьшая кровоток к активным мышцам. Однако в организме все равно достаточный объем крови, чтобы это не мешало функционировать на должном уровне всему организму.

Все же чиновник советует, учитывать особенности пищеварительного процесса. Во время плавания, как и во время спорта, пища, которая не переварилась полностью, может давать о себе знать тошнотой и неприятными ощущениями в животе. С такими ощущениями дискомфорта существует риск получить гораздо меньше удовольствия от активности в воде. Поэтому все же лучше подождать 1,5 -2 часа.

"Другое дело с алкоголем. Плавать после употребления алкоголя очень опасно! ВОЗ отмечает, что плавание в нетрезвом состоянии является одной из ведущих причин, приводящих к трагическим последствиям на воде среди взрослых. Кроме того, от этого могут пострадать дети. За ними нужен постоянный уход в воде или же даже присутствие кого-то из взрослых рядом. Через алкоголь можно потерять бдительность и самоконтроль, и этим самым подвергнуть опасности как свою жизнь, так и жизнь детей", - предостерегает Супрун.

Она отметила, что с начала года в водоемах погибли около 500 человек, из них 44 ребенка. Поэтому не стоит забывать, что даже во время отдыха нужно быть бдительным и сознательным.