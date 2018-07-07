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Аваков предложил механизм давления на неонацистов

Арсен Аваков
06:53 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о механизмах борьбы с неонацизмом в Украине.

В Украине нужно создать такую атмосферу, в которой быть неонацистом станет невыгодно.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с дипломатами стран "Большой семерки" (G7), комментируя расследования последних нападений на цыганские поселения, сообщает пресс-служба МВД.

"Мы много внимания уделяем неонацистским организациям. В обществе должна быть атмосфера, когда быть сторонником таких движений - неинтересно, некруто и невыгодно", - заявил Аваков.

В этой связи он предлагает применить механизм давления на представителей неонацистских организаций - дополнительные ограничения на въезд в страны ЕС.

"Реакция на действия таких организаций со стороны международных партнеров должна быть такая же, как и на уголовные элементы, - ограничение въезда в страны цивилизованного мира. Сейчас мы ведем такие переговоры с представителями иностранных государств", - отметил он.

Ранее министр внутренних дел заявлял, что МВД будет жестко реагировать на все проявления насилия в отношении граждан Украины.

Напомним, в прошлом месяце в разных городах страны произошло несколько нападений на ромские лагеря. Во время одного из таких столкновений во Львове был убит человек.

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Новости Украины, Арсен Аваков, МВД, Неонацисты, Новости Украины, Полиция, Украина.
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1 Комментарий
  • Гонта 07.07.2018 07:15

    А что такое "неонацизм" в понимании Авакова. Все, кто говорит правду о том во что он под игидой Порошенко превратил полицию?

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