Аваков предложил механизм давления на неонацистов

В Украине нужно создать такую атмосферу, в которой быть неонацистом станет невыгодно.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с дипломатами стран "Большой семерки" (G7), комментируя расследования последних нападений на цыганские поселения, сообщает пресс-служба МВД.

"Мы много внимания уделяем неонацистским организациям. В обществе должна быть атмосфера, когда быть сторонником таких движений - неинтересно, некруто и невыгодно", - заявил Аваков.

В этой связи он предлагает применить механизм давления на представителей неонацистских организаций - дополнительные ограничения на въезд в страны ЕС.

"Реакция на действия таких организаций со стороны международных партнеров должна быть такая же, как и на уголовные элементы, - ограничение въезда в страны цивилизованного мира. Сейчас мы ведем такие переговоры с представителями иностранных государств", - отметил он.

Ранее министр внутренних дел заявлял, что МВД будет жестко реагировать на все проявления насилия в отношении граждан Украины.

Напомним, в прошлом месяце в разных городах страны произошло несколько нападений на ромские лагеря. Во время одного из таких столкновений во Львове был убит человек.