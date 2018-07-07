Ивана Купала 2018: сегодня, 7 июля, отмечаем праздничный день

Праздник - народный, по церковному календарю не переходящий и отмечается всегда в один и тот же день - 7 июля. Истоки праздник Ивана Купала берет из языческой культуры. Празднование всегда сопровождается веселыми обрядами.

История праздника Купала

У праздника множество названий: Купала, Колосок, Кресъ, Купалье, Солнцекрес, Иван-травник, День Яна, Праздник Росы и ряд других менее распространенных в народе.

Язычники праздник связывали с летним солнцестоянием, но как он появился - не известно.

В христианской культуре праздник отождествляли с днем Иоанна Крестителя и крещением.

В христианской литературе само название связывают с процессом "купания" Иисуса Христа Иоанном Крестителем.

Традиции и обряды на Купала

Большинство обрядов проводятся в Купальскую ночь с 6 на 7 июля, они сохранились с с язычнецкий времен. В древности верили, что это "время силы", когда любые действия становятся магическими. В "помощники" брали: воду, огонь и травы.

Наши предки верили, что начиная от Иванова дня и по Ильин день (2 июля) все водоемы покидает нечисть, а значит можно безбоязненно купаться.

Люди и сейчас уверены, что в Купальскую ночь вода становится целебной, помогает очиститься, восполняет жизненные силы организма. Когда возможности искупаться в речке нет, можно сходить в баню и попариться купальским веником. Его потом не используют на протяжении года.

В Иванову ночь принято жечь большие костры на берегах водоемов. Вокруг них водили хороводы, пели песни и танцевали. Любимое развлечение - перепрыгивание через костер. Чем выше прыгнешь, не задевая пламя, тем счастливее будешь.

Еще одним развлечением было поджигание круглых предметов домашнего обихода: колес от телег или деревянных бочек. Они символизировали солнцеворот. Их надевали на длинные палки-пики либо спускали с горы.

По поверью, в купальских кострах необходимо сжечь одежду, снятую с больных детей, чтобы хвори к ним более "не приставали" и наступило выздоровление. Также весь скот надо провести между кострами, чтобы он не болел.

До рассвета проводят сбор трав и цветов, которые потом сушат и используют при определенной необходимости. "Главный" цветок дня - папоротник. Он якобы ненадолго распускается только раз в году в ночь на Купала и тот, кто его отыщет - сможет отыскать клад и разбогатеть.