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Централизованное питьевое водоснабжение в Украине под угрозой

Вода с крана
10:35 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Днепроазот", который является производителем жидкого хлора, прекращает поставки и останавливает производство вещества.

На предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды. Поэтому, как сообщили в "Киевводоканале", централизованное питьевое водоснабжение в Украине оказалось под угрозой.

В "Киевводоканале" напомнили, что в середине июня "Днепроазот", который является производителем жидкого хлора, который используют водоканалы для обеззараживания питьевой воды, предупредил, что он прекращает поставки и останавливает производство жидкого хлора.

"В связи с этим, на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды. На некоторых предприятиях отрасли остатков хлора осталось от недели до 20 дней", - говорится в сообщении.

О сложившейся ситуации Ассоциация "Укрводоканалэкология" срочно сообщила Правительство и СНБО с просьбой вмешаться и решить вопрос с поставкой хлора, сообщила пресс-служба предприятия.

"23 июня 2018 года проведено выездное заседание в Днепровской ОГА, где были бы достигнуты договоренности с руководством Днепроазота по восстановлению производства хлора. Но, к сожалению, до сих пор Днепроазот не восстановил свою работу. Остатки хлора, которые были на момент его остановки, реализованы полностью", - говорится в сообщении.

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Также для решения вопроса с реагентами для обеззараживания воды в системах централизованного питьевого водоснабжения проведено совместное совещание представителей водоканалов, поставщиков дезинфектантов, представителей поставщиков оборудования для альтернативных методов обеззараживания. В Украине есть компания, которая пытается организовать крупные поставки хлора в контейнерах автомобильным транспортом, но оформление разрешительных документов и других процедур занимает больше года. Более того, таких специализированных контейнеров недостаточно, сообщили в "Киевводоканале".

В пресс-службе отметили, что поставки хлора в цистернах из Европы (Румыния) очень проблематичны. Европейские цистерны не могут менять колесную базу, а также должны быть сертифицированы на территории Украины. В цистернах хлор получают Киев, Харьков, Кривой Рог, Мариуполь и другие города. Итак, другой альтернативы на сегодня, чем решение вопроса по срочному запуска производства, нет.

"... если завод срочно не возобновит свою работу, то уже в начале следующей недели подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых регионах и городах Украины может быть значительно ограничена, а в некоторых городах и полностью прекращена", - говорится в сообщении.

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Новости Украины, Днепроазот, Жидкий хлор, Прекращение производства, Производитель жидкого хлора, Хлорирование воды.
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