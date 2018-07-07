Минэкономики призвало быть внимательными при заключении договоров с турагенствами
Новости Украины: В Минэкономики опубликовали памятку для украинских туристов.
В Министерстве экономики и торговли обнародовали памятку для украинцев, которые планируют воспользоваться услугами туроператоров или турагентов.
В ведомстве призывают граждан быть внимательным во время заключения договора на туристическое обслуживание и проверить несколько важных пунктов:
- наличие действующей лицензии туроператора и финансовое обеспечение;
- наличие в договоре заявленных даты вылета и прилета;
- информацию о наличие трансфера из аэропорта до отеля в обоих направлениях (если такая услуга была заказана);
- соответствие отеля заявленной категории;
- сроки отказа от тура и условия возврата средств;
- наличие индивидуального страхового полиса на медицинское обслуживание и от несчастного случая;
- квитанция об оплате или фискальный чек.
В путешествие туристов призывают взять:
- копию договора на туристическое обслуживание;
- оригинал страхового полиса на медицинское обслуживание и от несчастного случая;
- контакты туроператора (турагента) и контакты дипучреждения Украины в стране, куда вы едете.
В том же случае, если туроператор не предоставил заявленные услуги, в Министерстве советуют обращаться с заявлением в Госпродпотребслужбу предоставив фото - видео материалы, копию договора на туристическое обслуживание и расчетные квитанции понесенных расходов.
Если же оператор нарушил лицензионные условия, обращаться стоит к Минэкономразвития при наличии подтверждающих документов.
Нарушением лицензионных условий считается:
- невыдача туристу договора или ваучера, мед страхования, проездных документов;
- отсутствие договоров на туристическое обслуживание с туристами или с туристическими агентами, если договоры заключаются через них;
- невыдача чека или квитанции за оплату услуги.
Также нарушениями считаются:
- отсутствие у туроператора собственного веб-сайта;
- осуществление туроператорской деятельности за пределами заявленных мест осуществления такой деятельности;
- отсутствие оформленных трудовых договоров с наемными работниками;
- наличие в штате туроператора менее чем 30 % работников, которые имеют стаж работы в сфере туризма или образование в сфере туризма;
- отсутствие у руководителя туроператора документа об образовании или стажа работы в сфере туризма;
- отсутствие у туроператора копии документа, подтверждающего финансовое обеспечение ответственности турагента, реализующего туристические услуги, сформированные туроператором;
- отсутствие учета выданных туристам договоров обязательного (медицинского и от несчастного случая) страхования; непредставления туроператором статистического отчета в орган лицензирования;
- несоответствие места осуществления туроператорской деятельности требованиям, определенным лицензионными требованиями.