Минэкономики призвало быть внимательными при заключении договоров с турагенствами

В Министерстве экономики и торговли обнародовали памятку для украинцев, которые планируют воспользоваться услугами туроператоров или турагентов.

В ведомстве призывают граждан быть внимательным во время заключения договора на туристическое обслуживание и проверить несколько важных пунктов:

наличие действующей лицензии туроператора и финансовое обеспечение;

наличие в договоре заявленных даты вылета и прилета;

информацию о наличие трансфера из аэропорта до отеля в обоих направлениях (если такая услуга была заказана);

соответствие отеля заявленной категории;

сроки отказа от тура и условия возврата средств;

наличие индивидуального страхового полиса на медицинское обслуживание и от несчастного случая;

квитанция об оплате или фискальный чек.

В путешествие туристов призывают взять:

копию договора на туристическое обслуживание;

оригинал страхового полиса на медицинское обслуживание и от несчастного случая;

контакты туроператора (турагента) и контакты дипучреждения Украины в стране, куда вы едете.

В том же случае, если туроператор не предоставил заявленные услуги, в Министерстве советуют обращаться с заявлением в Госпродпотребслужбу предоставив фото - видео материалы, копию договора на туристическое обслуживание и расчетные квитанции понесенных расходов.

Если же оператор нарушил лицензионные условия, обращаться стоит к Минэкономразвития при наличии подтверждающих документов.

Нарушением лицензионных условий считается:

невыдача туристу договора или ваучера, мед страхования, проездных документов;

отсутствие договоров на туристическое обслуживание с туристами или с туристическими агентами, если договоры заключаются через них;

невыдача чека или квитанции за оплату услуги.

Также нарушениями считаются: