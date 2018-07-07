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Минэкономики призвало быть внимательными при заключении договоров с турагенствами

Минэкономики
14:27 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Минэкономики опубликовали памятку для украинских туристов.

В Министерстве экономики и торговли обнародовали памятку для украинцев, которые планируют воспользоваться услугами туроператоров или турагентов.

В ведомстве призывают граждан быть внимательным во время заключения договора на туристическое обслуживание и проверить несколько важных пунктов:

  • наличие действующей лицензии туроператора и финансовое обеспечение;
  • наличие в договоре заявленных даты вылета и прилета;
  • информацию о наличие трансфера из аэропорта до отеля в обоих направлениях (если такая услуга была заказана);
  • соответствие отеля заявленной категории;
  • сроки отказа от тура и условия возврата средств;
  • наличие индивидуального страхового полиса на медицинское обслуживание и от несчастного случая;
  • квитанция об оплате или фискальный чек.

В путешествие туристов призывают взять:

  • копию договора на туристическое обслуживание;
  • оригинал страхового полиса на медицинское обслуживание и от несчастного случая;
  • контакты туроператора (турагента) и контакты дипучреждения Украины в стране, куда вы едете.

В том же случае, если туроператор не предоставил заявленные услуги, в Министерстве советуют обращаться с заявлением в Госпродпотребслужбу предоставив фото - видео материалы, копию договора на туристическое обслуживание и расчетные квитанции понесенных расходов.

Если же оператор нарушил лицензионные условия, обращаться стоит к Минэкономразвития при наличии подтверждающих документов.

Нарушением лицензионных условий считается:

  • невыдача туристу договора или ваучера, мед страхования, проездных документов;
  • отсутствие договоров на туристическое обслуживание с туристами или с туристическими агентами, если договоры заключаются через них;
  • невыдача чека или квитанции за оплату услуги.

Также нарушениями считаются:

  • отсутствие у туроператора собственного веб-сайта;
  • осуществление туроператорской деятельности за пределами заявленных мест осуществления такой деятельности;
  • отсутствие оформленных трудовых договоров с наемными работниками;
  • наличие в штате туроператора менее чем 30 % работников, которые имеют стаж работы в сфере туризма или образование в сфере туризма;
  • отсутствие у руководителя туроператора документа об образовании или стажа работы в сфере туризма;
  • отсутствие у туроператора копии документа, подтверждающего финансовое обеспечение ответственности турагента, реализующего туристические услуги, сформированные туроператором;
  • отсутствие учета выданных туристам договоров обязательного (медицинского и от несчастного случая) страхования; непредставления туроператором статистического отчета в орган лицензирования;
  • несоответствие места осуществления туроператорской деятельности требованиям, определенным лицензионными требованиями.
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Новости Украины, Минэкономики, Турагенства, Туристы, Туроператоры.
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