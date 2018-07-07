Украинский писатель Левко Лукьяненко попал в реанимацию

Украинский писатель, диссидент и бывший народный депутат Украины Левко Лукьяненко попал в реанимацию, сообщил экс-народный депутат, писатель Владимир Яворивский.

"Украинцы! Помолитесь и поставьте свечку за здоровье Левко Лукьяненко! Он в реанимации", - написал В.Яворивский на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Л.Лукьяненко родился 24 августа 1928 года в с.Хриповка Черниговской области. Во времена СССР был диссидентом.

В 1992—1993 Левко Лукьяненко был послом Украины в Канаде. На парламентских выборах 29 марта 1998 Левко Лукьяненко участвовал под номером 1 избирательного списка блока партий «Национальный фронт». Блок не преодолел четырёхпроцентный барьер, и Левко Лукьяненко в парламент не прошёл. 4 ноября 2000 почётный глава УРП Левко Лукьяненко был избран полноправным главой этой партии. По результатам парламентских выборов 26 марта 2006 Левко Лукьяненко в четвёртый раз стал депутатом Верховной рады Украины. 16 июня 2007 вышел из Верховной рады по собственному желанию.

Является соучредителем Украинской хельсинской группы. Автор "Акта провозглашения независимости Украины". Народный депутат четырех созывов Верховной Рады.

В 2005 году Л.Лукьяненко получил звание Героя Украины. Также является лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.