Закон "про алименты" может усилить борьбу родителей за детей

Вступление в силу закона Украины, усиливающего ответственность за неуплату алиментов, ужесточит борьбу между родителями за получение опеки над детьми после развода, отмечает представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в сфере прав детей и семьи Аксана Филипишина.

"У нас и сегодня все больше громких скандалов вокруг определения места проживания детей и возможности того из родителей, кто проживает отдельно, принимать участие в судьбе детей, их воспитании, и доступа к ним. Кто получил ребенка, тот и считает себя хозяином. И этот законопроект только усугубляет, на мой взгляд, проблему. Родители будут прибегать к разным средствам, чтобы получить право на опеку над ребенком", - сказала она.

А.Филипишина пояснила, что тому из родителей, за кем будет закреплена опека над ребенком, не нужно будет просить разрешения второго родителя на вывоз ребенка за границу до одного месяца.

"А вот тот из родителей, кто живет отдельно, даже если он вовремя выплачивает все алименты, чтобы реализовать свое право на воспитание ребенка, в том числе путем вывоза ребенка на оздоровление за границу, должен получить нотариальное согласие второго родителя или пойти в суд. То есть ты виновен в том, что не живешь с ребенком", - сказала она.

Представитель омбудсмена отметила, что таким образом, закон ограничивает права того из родителей, кто не проживает с ребенком. "Потому будут манипуляции. Я уже наблюдаю усиление борьбы за определение места проживания ребенка", - резюмировала она.

По словам А.Филипишиной, за последние два года увеличилось количество обращений в офис омбудсмена по вопросам, связанных с судебными тяжбами за опеку над детьми и даже похищением детей.

Кроме того, она высказала мнение, что наиболее эффективный метод борьбы за добросовестную выплату алиментов – общественные работы неплательщиков и направление заработанных денег ребенку.

По словам представителя омбудсмена, те родители, которые являются недобросовестными плательщиками алиментов, как правило, не имеют транспортных средств, не выезжают за границу и не имеют оружия. Согласно закону, в этих вопросах будут действовать ограничения в отношении неплательщиков алиментов.

По мнению А.Филипишиной, такие рычаги – не то, что нужно ребенку, который нуждается в финансовой поддержке.

Как сообщалось, 3 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№8296), которым усилила ответственность для недобросовестных плательщиков алиментов.

Народные депутаты в законе об исполнительном производстве предусмотрели штрафы в размере 20% суммы задолженности при наличии таковой за 12 месяцев, 30% - при долге свыше двух лет, 50% - при задолженности, превышающей сумму платежей за три года.

Законопроект предусматривает, что автоматизированная система исполнительного производства обеспечивает административный арест средств должника по исполнительным производствам о взыскании алиментов.

Согласно закону, на должности государственной службы категории "А" и "Б" нельзя будет попасть тем, у кого есть задолженность по выплате алиментов на ребенка более чем за 6 месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению.

Вводится также уголовная ответственность в виде лишения свободы до двух лет за злостное уклонение от административного взыскания в виде общественно полезных работ.

Тот из родителей, за кем закреплена опека над ребенком, будет самостоятельно принимать решение о выезде ребенка за границу до одного месяца для лечения, учебы и отдыха. Если планируется поездка более чем на месяц, родитель-опекун сможет самостоятельно принимать решение о выезде ребенка за границу в том случае, если у второго родителя есть задолженность по алиментам.

Вместе с тем тот из родителей, кто проживает отдельно от ребенка и не имеет задолженности по выплате алиментов, будет просить разрешение у второго родителя на выезд ребенка за границу. В случае отсутствия такого разрешения возможно получение через суд разрешения на выезд ребенка за границу без разрешения родителя-опекуна.