"Чужих детей не бывает": Что изменят новые законы об алиментах

Недавно принятый парламентом закон в рамках проекта "Чужих детей не бывает" позволит повысить минимальный размер алиментов до 100% прожиточного минимума.

Соответствующие разъяснения опубликовал на своей странице в Facebook Премьер-министр Владимир Гройсман.

"На днях Рада приняла ещё один пакет законопроектов "Чужих детей не бывает", которые гарантируют ещё больше прав для ребенка. В их числе - усиление ответственности для одного из родителей, который не хочет платить алименты", - напомнил Гройсман.

Глава правительства проинформировал, что закон предусматривает увеличение минимальной суммы алиментов, которая для человека с достаточным заработком, например, выросла до 100% прожиточного минимума (1559/1944грн в зависимости от возраста ребенка).

Кроме того, по словам Премьер-министра, если алименты не уплачиваются более года, то их сумма увеличивается на 20%.

Он добавил, что отныне украинцы, которые хотят занять руководящие должности на госслужбе, должны будут подавать справку о том, что не имеют долгов по уплате алиментов более шести месяцев, а вот чиновники, которые имеют более года задолженности по уплате алиментов, будут уволены с должности.

Кроме того, Гройсман подчеркнул, что закон вводит уголовную ответственность — в частности, если должник злостно уклоняется от общественно-полезных работ из-за неуплаты алиментов, он может сесть за решетку на срок до двух лет.

Еще одним новшеством закона, по данным главы правительства, являются изменения в положение о разрешении на выезд ребенка за границу. Он отметил, что тот из родителей, с кем остался ребенок, сможет без разрешения другого вывезти его за границу на учебу, лечение и отдых и т. п. на срок до месяца при условии предоставления свиданий с ребенком другому из родителей. При этом родителю, с которым ребенок не живет, для поездки за границу понадобится нотариально заверенное согласие второго из родителей или решение суда о разрешении на выезд ребенка без согласия.

В то же время, если отец, с которым не живет ребенок, не уплачивает алименты более четырех месяцев (трех месяцев - если ребенок болеет), его разрешение на выезд ребенка не нужно даже для путешествия сроком более месяца.

Как сообщалось ранее, во вторник, 3 июля Верховная Рада приняла три закона из так называемого пакета "Чужих детей не бывает". В частности, народные депутаты увеличили экономические предпосылки защиты права детей на надлежащее содержание; усилили социальную защиту лиц, которые ухаживают за больными детьми, и отменили налогообложение алиментов от нерезидентов.