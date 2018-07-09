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Политзаключенного Сущенко планирует посетить украинский консул

Роман Сущенко
08:32 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: 9 июля Романа Сущенко, незаконно осужденного на России, посетит консул Геннадий Брескаленко.

Общественный защитник незаконно осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин и консул Геннадий Брескаленко посетят его на следующей неделе.

"Геннадий Брескаленко пойдет в СИЗО к Роману Сущенко 9 июля. Я сам согласно состоявшейся накануне жеребьевке пойду к нему 12 июля", - отметил Фейгин.

Он уточнил, что Сущенко собирается написать обращение к некоторым публичным политикам. Оно будет посвящено нынешней ситуации, сложившейся в обсуждении возможности обмена заключенными между Россией и Украиной, и главное – позиции Кремля по этому вопросу. "Мы с Романом должны подробно обсудить этот вопрос", - подытожил защитник.

Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 5 июня была подана жалоба на вынесенный приговор.

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Все по теме:

Новости Украины, Геннадий Брескаленко, Марк Фейгин, Политзаключенные, Роман Сущенко, Россия, СИЗО.
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